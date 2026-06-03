Una giornata destinata a entrare nella storia della gelateria artigianale italiana. Durante la conferenza stampa tenutasi presso la Sala Stampa Esteri di Roma è stata presentata la nuova classifica del Gelato Festival World Ranking 2026, il più autorevole ranking internazionale dedicato ai maestri gelatieri artigianali del mondo.



Tra i protagonisti assoluti dell’edizione 2026 figura il maestro gelatiere calabrese Salvatore Ravese, che conquista un prestigioso posto nell’élite mondiale classificandosi al 15° posto assoluto su 1.022 gelatieri provenienti da tutto il mondo, ottenendo inoltre il riconoscimento delle due corone, simbolo di eccellenza internazionale.



Un traguardo che rappresenta il coronamento di anni di studio, sacrifici, passione e continua ricerca nel mondo della gelateria artigianale, confermando Ravese tra i più autorevoli interpreti del settore a livello globale.



Il risultato arriva al termine di un percorso straordinario all’interno del Gelato Festival World Masters, la più importante competizione internazionale dedicata al gelato artigianale. Un cammino durato quattro anni, sviluppato attraverso oltre 100 eventi e una selezione che ha coinvolto più di 3.500 professionisti provenienti da ogni continente.



Partito dalla sua Gioia Tauro, Ravese è stato l’unico rappresentante calabrese a raggiungere le fasi finali della competizione, distinguendosi in ogni passaggio: secondo posto nella finale regionale, primo classificato nella semifinale nazionale e, infine, il titolo di Miglior Gelatiere d’Italia 2026, fino all’approdo sul palcoscenico mondiale.



A conquistare giurie e pubblico è stato il gusto “Bacio dei Due Mari”, una creazione che racchiude l’essenza della Calabria in una proposta innovativa e contemporanea. Un gelato al latte senza lattosio, dolcificato esclusivamente con miele biologico, caratterizzato da un raffinato equilibrio tra le note aromatiche del caffè e la freschezza agrumata del bergamotto.



A completare il profilo sensoriale, il croccante del Torrone IGP di Bagnara Calabra e il polline d’api, ingredienti che raccontano una filiera attenta alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle eccellenze territoriali.



Una proposta che unisce inclusività alimentare e tradizione, innovazione tecnica e memoria culturale, trasformando ogni ingrediente in un racconto autentico della Calabria. Un territorio che attraverso il gelato diventa ambasciatore di cultura, identità e capacità innovativa.



«Essere tra i migliori gelatieri del mondo rappresenta per me una soddisfazione immensa e, allo stesso tempo, uno stimolo a continuare a crescere e migliorare ogni giorno”, ha dichiarato Ravese. “Questo risultato appartiene anche alla mia terra, alla Calabria, alle persone che hanno creduto in me e a tutti coloro che ogni giorno scelgono il valore dell’artigianalità e della qualità».



Il percorso del maestro gelatiere calabrese assume così un significato che va oltre il semplice risultato sportivo o professionale. È la dimostrazione concreta di come talento, disciplina, visione e legame con le proprie radici possano trasformare un prodotto artigianale in un linguaggio universale capace di parlare al mondo.



Con il suo “Bacio dei Due Mari”, Salvatore Ravese porta il nome della Calabria sui palcoscenici internazionali più prestigiosi, confermando ancora una volta il ruolo centrale dell’Italia come punto di riferimento mondiale dell’arte gelatiera.



Un successo che celebra non soltanto una carriera personale, ma l’intero patrimonio della gelateria italiana, da sempre sinonimo di qualità, creatività e capacità di innovare nel rispetto della tradizione.



Dalla Calabria al mondo: il viaggio continua.