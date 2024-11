«Se hai la fortuna di interpretare te stessa è facile, bene o male ci conosciamo tutti» - racconta Elisabetta Pellini, celebre attrice italiana ospite dell'ultima puntata de La Capitale vis-a-vis. «Per interpretare un personaggio molto diverso da te, come è capitato spesso puoi attingere alle tue emozioni ma devi conoscere il tuo prossimo».

L’attrice non si ferma ad un solo personaggio o ad un solo genere, riesce magistralmente a saltare dalla commedia alla drammaturgia, esplorando il cinema a tutto tondo indagandone tutte le sue sfaccettature. La possibilità di recitare ruoli sempre differenti le hanno dato una visione più completa ed ampia dei suoi personaggi: «Questa è stata anche una fortuna» - commenta Elisabetta. «In Italia c’è la tendenza a farti fare sempre lo stesso personaggio».

Gestire le emozioni non è una cosa facile, ogni attore deve imparare a vestire i panni di personaggi sempre più diversi tra loro: «Nel mio mondo ci sono dei piccoli angoli dove mantengo le mie sofferenze» - ha detto Elisabetta. «Io utilizzo le mie emozioni, positive e negative, per recitare e per riportarle in quel personaggio ma quelle restano le mie emozioni e le mie sofferenze»

«Credo nella cineterapia, quando sono triste vado al cinema» afferma Elisabetta. La recitazione molto spesso costringe gli attori a calarsi in ruoli drammatici, molto spesso si recitano le sofferenze degli altri e la cosa lascia il segno: «La recitazione è liberarsi delle sofferenze ma anche conoscerle» - ha detto l’attrice - «a scena finita, tengo quelle emozioni».

Vis-à-Vis va in onda ogni martedì e giovedì alle 20 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 TvSat e 820 di Sky. La puntata è disponibile su LaC Play.