Il prefetto Giovanni Bruno ha inviato una circolare ai sindaci del vibonese invitandoli a un maggiore controllo sulle festività religiose per evitare infiltrazioni delle organizzazioni criminali

VIBO VALENTIA - Il prefetto di Vibo Valentia Giovanni Bruno ha inviato una circolare a tutti i sindaci della provincia per invitarli, in occasione di manifestazioni pubbliche, ad un raccordo preventivo con le forze dell'ordine "anche al fine di evitare che tali manifestazioni siano appannaggio di organizzazioni criminali, nelle quali e tramite le quali vengono, com'è noto, veicolati messaggi di clan mafiosi, di soggetti pregiudicati o di delinquenti abituali". "Peraltro - aggiunge il Prefetto nella circolare - ogni anomalia di rilievo dovrà essere segnalata allo scrivente che, per l'occasione, provvederà a convocare apposite riunioni tecniche di coordinamento delle forze di polizia o di Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, nell'ambito delle quali saranno esaminate le diverse problematiche emerse".