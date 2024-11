Il ritorno alla terra: i giovani che scommettono sul passato. È questo l’argomento della puntata odierna di oggi di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento il conduttore di LaC Tv Franco Laratta, in studio invece il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo. In collegamento da Vaccarizzo Albanese Salvatore Bruno con l'imprenditore Nicola Godino, da Roma Matteo Occhiuto con l'imprenditore Andrea Genovese.

Dopo il tg delle 14, appuntamento con Dopo la notizia, il format in onda a partire dalle 14.30 condotto dal direttore di LaC News24 Pier Paolo Cambareri. Il tema è “Epatite acuta nei bambini, niente allarmismi”. In collegamento skype, Maria Grazia Licastro, pediatra e segretario provinciale Fimp Catanzaro.