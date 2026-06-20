Un rintocco di campana in un paese sperduto dell’Aspromonte, il panno verde di un tavolo da gioco a Montecarlo, il server crittografato di una piattaforma che svanisce nel nulla di un bit. Esiste un filo rosso, anzi di sangue, che cuce insieme questi mondi apparentemente inconciliabili. Qualche tempo fa, passando davanti allo scaffale dei libri di mio fratello, ho ripreso in mano “Fratelli di sangue”, nella sua prima edizione del 2006, pubblicata da Luigi Pellegrini Editore e con la prefazione di Luigi Lombardi Satriani. Rileggere oggi Nicola Gratteri e Antonio Nicaso significa compiere un tuffo nell’orrore della nostra modernità più estrema, quella che si nasconde dietro riti arcaici per colonizzare il futuro.

C’è una scena che mi perseguita ogni volta che sfoglio queste pagine. Un rito d’iniziazione celebrato nel retro di una macelleria o all’ombra di un santuario.

Si parla di San Michele Arcangelo, di ferite sanguinanti, di giuramenti che sanno di Medioevo claustrofobico. Sembra folklore. Sembra una recita per vecchi nostalgici di un mondo che il progresso avrebbe dovuto spazzare via. Invece no. Errore. Grave, imperdonabile errore di valutazione. Quella messinscena non è l’antitesi della globalizzazione: ne è il sistema operativo. È il firewall più potente mai inventato, una protezione che nessuna agenzia di intelligence è riuscita davvero a scardinare, perché non poggia sugli algoritmi, ma sulla carne. Sulla famiglia. Sul sangue che non tradisce mai. Mentre noi discutevamo di fine della storia e di villaggio globale, la 'ndrangheta aveva già capito tutto. Aveva compreso che, per essere globali, bisogna restare ferocemente locali. Radicati. Il paradosso che Gratteri e Nicaso descrivono con precisione chirurgica è proprio questo: la capacità di maneggiare la cocaina come una commodity astratta sui mercati di Wall Street, mentre si bacia la mano a un vecchio capobastone che non è mai uscito dal suo perimetro di ulivi.

È una schizofrenia funzionale. Funziona perché offre un’identità d’acciaio in un’epoca di liquefazione sociale. Guardiamoli bene questi uomini d’onore. Non sono più i contadini analfabeti della narrativa cinematografica. Sono broker che parlano tre lingue, che hanno studiato nelle migliori università di Londra o Francoforte, che sanno muoversi nei labirinti della finanza offshore con la grazia di un predatore. Eppure tornano sempre al rito. Hanno bisogno di quel richiamo ancestrale per legittimare un potere che, altrimenti, sarebbe solo arida accumulazione di capitale.

La ’ndrangheta non è una mafia che si è modernizzata; è la modernità che si è “ndranghetizzata”. Ha adottato la flessibilità delle multinazionali, la struttura a rete delle startup tecnologiche, la capacità di infiltrare i gangli vitali dello Stato senza bisogno di sparare. Il proiettile è l’ultima risorsa, il fallimento della diplomazia. Il vero potere è il silenzio operoso dei soldi che si riciclano nel cemento di una grande opera o nel bancone di un bar del centro di Milano. La forza del vincolo di sangue, quel “Fratelli di sangue” che dà il titolo al libro, è la loro polizza assicurativa contro il pentitismo. Tradire non significa soltanto violare una legge o un patto criminale. Significa denunciare tuo padre, tuo fratello, tuo cugino. Significa amputarsi un braccio da soli. È tragedia greca.

Lo Stato cerca di combattere questo mostro con i codici e le sentenze, strumenti necessari ma spesso spuntati di fronte a una struttura che si rigenera per osmosi familiare. Non si esce dalla ’ndrangheta se non in una bara o con un marchio d’infamia che cancella la tua intera esistenza biologica. Spesso li abbiamo guardati con sufficienza. Li abbiamo confinati nella cronaca nera regionale, quasi fossero un virus locale, una bizzarria calabrese. Abbiamo pensato che il lusso dei loro bunker, scavati sotto cucine modeste, fosse il segno di una mentalità arretrata. Non abbiamo capito che quel bunker è una scelta politica.

È la dimostrazione che il territorio si controlla standoci sopra, respirandone la polvere, non governandolo da un ufficio ai piani alti di un grattacielo. La ’ndrangheta vive nel fango ma pensa in digitale. È una holding del male che non ha bisogno di uffici stampa, perché la sua reputazione corre più veloce di qualsiasi campagna di marketing.

La paura è il loro brand. L’omertà è il loro bilancio sociale. C’è urgenza in queste analisi. Gratteri e Nicaso ci dicono che non esiste più un “fuori” e un “dentro”. Non esiste più la terra felice dove la piovra non è ancora arrivata. È già ovunque. È nel ristorante dove abbiamo cenato ieri sera, nell’azienda che ha vinto l’appalto per la fibra ottica, nei flussi di criptovalute che muovono miliardi in un battito di ciglia. La modernità non ha sconfitto l’arcaismo; lo ha adottato come il suo lato oscuro più efficiente. Hanno trasformato l’onore in un asset e la devozione in un contratto a vita.

Cosa resta, allora, di questa rilettura? Resta l’amaro in bocca per una sottovalutazione storica che ha i contorni della complicità collettiva. Abbiamo lasciato che l’Aspromonte diventasse il consiglio d’amministrazione di un’impresa globale capace di condizionare le democrazie.

Abbiamo sorriso di fronte ai riti di iniziazione senza capire che stavamo guardando la firma su un patto di ferro destinato a soffocare l’economia legale. La ’ndrangheta ci guarda e ride. Ride della nostra ingenuità tecnologica, della nostra fiducia cieca in un progresso che non ha saputo fare i conti con l’atavica fame di potere che brucia nel sangue. Forse il segreto della loro invulnerabilità sta proprio in questa natura anfibia.

Sono creature che sanno respirare sia nel fango della terra calpestata sia nell’ossigeno rarefatto della finanza più alta. Non si sconfiggono solo con le manette, ma spezzando quel circuito psicologico che rende il rito più vero della legge. Mentre chiudo il libro, resta sospesa una domanda: quanto di quel mondo antico stiamo involontariamente nutrendo ogni volta che rinunciamo a chiederci da dove provengano i soldi che ungono gli ingranaggi della nostra vita quotidiana? Il sangue, d’altronde, non si lava via con un semplice click su uno schermo touch.

*Documentarista Unical