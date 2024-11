Misura assistenziale o sussidio da mantenere, l'ultima campagna elettorale si è consumata sul reddito di cittadinanza, polarizzando i dibattiti e le discussioni, oltre che le analisi post voto.

Se da un lato Fratelli d'Italia e gran parte del centrodestra hanno cavalcato a fondo il sentimento anti assistenzialista, dopo una lunga estate in cui gli imprenditori si sono lamentati per la mancanza di manodopera e lavoratori, dall'altra il Movimento 5 Stelle ha riempito le piazze, i social media e i dibattiti dei talk difendendo a spada tratta la misura.

Anche in Calabria, la discussione è stata molto forte: ad esempio un esponente di primo piano come Wanda Ferro in diverse occasioni pubbliche ha detto a chiare lettere che il reddito di cittadinanza andava abolito per creare lavoro e non sussidi. A lei hanno fatto eco diversi esponenti del centrodestra, rintuzzati dagli attacchi dei parlamentari e consiglieri regionali grillini e di centrosinistra, totalmente in disaccordo.

Il risultato elettorale, in Calabria così come in altre regioni del meridione, ha polarizzato l'elettorato che si è compattato nella difesa di un provvedimento che proprio al Sud ha il maggior numero di utilizzatori. Vogliamo però, con il nostro sondaggio, ascoltare la viva voce dei cittadini. Per questo chiediamo ai nostri lettori cosa ne pensano: in un momento di crisi energetica, è meglio abolire il reddito di cittadinanza spostando quei soldi su altre misure o difendere e possibilmente allargare questa misura?

A voi la parola! Potrete votare il nostro sondaggio cliccando su questo link o visitando direttamente la pagina sondaggi.lacnews24.it.