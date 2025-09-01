Servizio sospeso a partire dal mese di settembre, dopo le tante emozioni regalate a turisti e residenti: «Non possiamo rimanere indifferenti, difenderlo significa difendere la Calabria e la sua storia»

«Il Treno della Sila non deve morire»: è l’appello lanciato da associazioni, operatori turistici e semplici cittadini in vista della sospensione del servizio a partire dal mese di settembre. «Una decisione che non è solo amministrativa, ma che rischia di cancellare un pezzo della nostra memoria collettiva. Il Treno della Sila non è un semplice convoglio: è la voce dei nostri nonni, è il respiro dei boschi, è la storia di una terra che ha sempre lottato per farsi conoscere e rispettare. È un patrimonio unico in Italia, che negli anni ha saputo unire natura, cultura e tradizioni, regalando emozioni indimenticabili a migliaia di turisti provenienti da tutta Europa e perfino dall'America».

«Eppure – proseguono –, mentre la storica locomotiva a vapore giace ferma da mesi nelle officine di Cosenza, il servizio, garantito da un vecchio locomotore Diesel, ha continuato a viaggiare con il tutto esaurito, grazie all'impegno instancabile delle associazioni, operatori turistici e i tanti appassionati che hanno promosso il treno della Sila con spettacoli, eventi, e cultura. Dietro ogni viaggio non c'erano solo binari e vagoni: c'erano passione, sacrificio, amore per la Calabria. Oggi però qualcuno ha deciso di spegnere questa luce».

Secondo i firmatari dell’appello, «chiudere il Treno della Sila significa colpire la nostra identità, togliere ossigeno al turismo montano, privare intere comunità di un'occasione di crescita e di orgoglio. Significa lasciare che la nostra regione perda un simbolo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Noi diciamo No. Non possiamo restare indifferenti. Il Treno della Sila è storia, memoria, cultura e futuro. Difenderlo significa difendere la Calabria stessa».

Da qui l’appello a cittadini, turisti, operatori, giovani e anziani: «Facciamo sentire la nostra voce, non lasciamo che venga cancellato un bene così prezioso. Perché un popolo che perde la memoria perde anche il futuro».