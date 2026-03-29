Incontro tecnico presso la Sala Consiliare del Comune di Stalettì sul tema: “Fare rete e coordinare i lavori di realizzazione e sistemazione di sentieri, cammini e percorsi che attraversano il territorio di Stalettì”.

Questo lo scopo dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi al Comune di Stalettì, presenti i referenti di Ente Parchi Marini Calabria, Cammino di Cassiodoro, Ciclovia Magna Graecia, Cammino di San Bruno, Ciclovia dei Parchi, Gal Serre Calabresi, Calabria Verde e CAI.

Le 5 idee

Sono infatti 5 i progetti relativi a sentieri, cammini, ciclovie e ippovie in stato di avanzamento diverso, ma che condividono il transito lungo la costa di Stalettì, il tema Cassiodoro e quindi i medesimi sentieri e i più importanti siti paesaggistici e storico-archeologici del territorio: le Vasche di Cassiodoro a Copanello, la Grotta Vulcano e la Chiesetta di Panajia a Caminia, la costa tutta da Copanello Lido a Pietragrande, la vecchia 106 che da Pietragrande arriva al Rebus e poi sulla nuova 106, la Via Randa romana, la Fons Arethusa, il Castrum e Santa Maria Vetere, la Tomba di Cassiodoro a San Martino, il borgo.

Al centro della discussione due aspetti: il primo, su come fare sinergia tra i diversi progetti, creare economie di scala, coordinare i lavori relativi ad arredo e manutenzione dei siti, cartellonistica e promozione; il secondo aspetto, affrontare in maniera strutturata e coordinata le criticità che, ovviamente, non sono poche: barriere al transito, passaggi in proprietà privata, pulizia e messa in sicurezza dei siti, attraversamenti stradali.

I percorsi sono un'importante occasione di valorizzazione del territorio, di preservazione del patrimonio naturalistico e archeologico e di qualificazione dell’offerta turistico-culturale che si integra con il balneare ma più efficace e sostenibile perché destagionalizzata, a impatto zero sul territorio e in grado di innescare la filiera produttiva locale.

Enormi anche le prospettive per il sistema territoriale, grazie alla integrazione con il Parco Marino di nuova costituzione tra Copanello e Caminia, con i percorsi e l’offerta culturale di prossimità (Scolacium a Roccelletta, Squillace, Soverato…) e con il possibile collegamento con la Ciclovia dei Parchi che di fatto unirebbe questa parte di Calabria con l’entroterra e i parchi regionali e nazionali.

Partecipanti

L’incontro, che si auspica aprirà la strada a un possibile coordinamento dei lavori, è stato organizzato dal Comune di Stalettì in collaborazione con l’Associazione Stalè che ha preparato i lavori e ha predisposto un programma sul tema.

Erano presenti o collegati on-line, il dott. Giovanni Aramini (Ciclovie dei Parchi Calabria), Pietro Pileci e Vitaliano Mario (Ente Parchi Marini Calabria), frate Franco Lio e Massimo Cappuccino (Cammino di San Bruno), Marziale Battaglia (GAL Serre Calabresi), il dott. Giuseppe Oliva (Calabria Verde), l'Ing. Roberto Ruffolo e Massimo Cozza D’Onofrio (Ciclovia Magna Graecia), Domenico Benoci (Vivarium Project - Cammino di Cassiodoro), Gianni Bartolotti Presidente di Stalè, MariaVittoria Agosto e Pino Scicchitano della Consulta di Stalettì e, per il Comune di Stalettì, il Sindaco Mario Gentile, Valentina Lombardo e il Responsabile tecnico Ing. Antonio Ferrarelli.