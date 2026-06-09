A intervenire in merito all’inchiesta della Procura di Roma che si è abbattuta sull’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto anche il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte: «Conferma che non solo il progetto era fallato, non solo c'è stata una forzatura, addirittura contro la Corte dei Conti, ma adesso si scopre anche l'ombra della corruzione su questo progetto».

Cronaca

Ponte sullo Stretto, le carte dell’inchiesta: «Favori al magistrato della Corte dei conti tramite Accademia Calabria»

Pablo Petrasso
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Per Conte si tratta dell'ennesimo fallimento del governo Meloni, non ne azzeccano una. Recuperiamo subito quei 13 miliardi e mezzo, servono per le famiglie e per la sanità, per le imprese, per i nostri giovani. Questa è l'urgenza del paese».

Società

Inchiesta sul Ponte sullo Stretto, Ciucci: «Stretto di Messina totalmente estranea ai fatti»

Redazione
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