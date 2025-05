La comunità di Girifalco si ferma in ricordo di Francesca Morvillo e delle vittime della strage di Capaci a trentatré anni di distanza dal terribile agguato. In occasione del triste anniversario, ieri, è stata inaugurata e intitolata proprio alla magistrata e moglie di Giovanni Falcone una via nel centro urbano del comune della provincia di Catanzaro. Un'occasione che ha permesso ai presenti di ricordare chiunque abbia sacrificato la propria vita per la legalità.

A promuovere l'iniziativa è stata l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro su impulso del vicesindaco Alessia Burdino e del consigliere comunale alla Pubblica Istruzione Delia Ielapi. La manifestazione ha contato sulla partecipazione di autorità civili, militari, religiose nonché di cittadini e studenti.

Ospiti della manifestazione, promossa in sinergia con la Pro Loco di Girifalco ed il sindacato Fsp Polizia di Stato, sono stati il presidente dell'ordine degli avvocati di Catanzaro Vincenza Matacera, il segretario generale provinciale di Catanzaro del sindacato Fsp Polizia di Stato Rocco Morelli, il capitano della compagnia dei Carabinieri di Girifalco Pasquale Cuzzola, il capo della Squadra Mobile della questura di Catanzaro Rosaria Di Blasi, il questore di Catanzaro Giuseppe Linares ed il tenente della Dia Giambattista Floresta.

A seguito dell'intitolazione della via alla dottoressa Morvillo, l'attenzione si è spostata nel palazzo municipale di Girifalco dove si è tenuta la cerimonia di premiazione della quarta edizione del concorso “Insieme per la legalità” a cui hanno aderito gli studenti dell’Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "E. Majorana" e gli alunni dell’Istituto Comprensivo "Scopelliti" del paese.