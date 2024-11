La Calabria continua a mobilitarsi per la popolazione ucraina. La sezione provinciale di Catanzaro dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco del Corpo nazionale con la collaborazione della Direzione regionale e il Comando provinciale vigili del Fuoco organizza il progetto “Insieme per l’Ucraina” finalizzato alla raccolta umanitaria di beni e fondi a favore della popolazione ucraina. I beni di interesse sono: medicine varie per il primo soccorso, antibiotici, anti-infiammatori; intimo donna/uomo, calze invernali (nuovi); alimenti in scatola a lunga conservazione; alimenti per l’infanzia; pannolini per bambini e adulti.

Gli eventuali fondi saranno convertiti a cura dell’Associazione in beni e farmaci. I beni saranno inviati in Ucraina attraverso “La Comunità Cattolica Ucraina di Catanzaro”. La raccolta sarà effettuata dalle ore 9 alle ore 17 presso le sedi dei Vigili del Fuoco con il seguente calendario: