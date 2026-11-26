Il Master diretto da Mario Caligiuri raggiunge il massimo storico di iscritti. Da quasi vent’anni forma funzionari, militari e manager sui rischi globali, la sovranità tecnologica e l’intelligenza artificiale. E lancia una sfida alla classe dirigente calabrese

Tutti quando pensiamo al guardare, al comprendere, pensiamo agli occhi. Tutti abbiamo gli occhi, ma cosa riusciamo a vedere se non c’è luce? Dunque, per vedere non serve solo lo strumento ma anche il contesto, la luce. Oggi tutti abbiamo conoscenza infinita, che come la luce a volte abbaglia e non ci consente di vedere in maniera chiara, per questo servono strumenti nuovi che ci permettano di discernere, di comprendere, di leggere la realtà, anche quando c’è troppa o poca luce. E il Master in Intelligence dell’Università della Calabria è quello strumento che permette di discernere in una realtà ipertrofica di informazioni.

A dimostrare la necessità di un corso di questo tipo ci sono i numeri: Dei 51 iscritti, massimo storico, alla sedicesima edizione del Master in Intelligence, 37 vivono fuori regione. Arrivano da 25 atenei diversi, molti indossano una divisa, l'età media è intorno ai 36 anni.

Per imparare a leggere il mondo, da tutta Italia ci si iscrive ad Arcavacata. Non capita spesso che la periferia formi il centro. Qui succede da quasi vent'anni.



Vent'anni di una scommessa

Il master nasce nel 2007, da un'intuizione di Francesco Cossiga raccolta da Mario Caligiuri. È l'anno del primo iPhone e della riforma dei servizi segreti. Alla prima edizione gli iscritti erano 35 e la frequenza era obbligatoria, in aula. Da allora, compresi quelli di quest’anno, si sono iscritti 523 studenti, e la collana che accompagna il corso, pubblicata da Rubbettino, conta 51 volumi.

Allora, ha ricordato il generale Alessandro Ferrara, che c'era fin dal primo giorno, portare l'intelligence in un'università pubblica significava infrangere un tabù. La materia era schiacciata tra la diffidenza ideologica e la mitologia da film di spie. Oggi Ferrara parla di una «scuola calabrese dell'intelligence», che dal Mezzogiorno si rivolge all'intero Paese.

Giancarlo Costabile, che all'Unical insegna pedagogia dell'antimafia, l'ha detta in modo più asciutto: è una scommessa vinta, tra le poche, in una terra come la nostra.



Sovrano è chi decide sulla connessione

La tesi più forte della giornata è di Caligiuri. Nel 1922 Carl Schmitt scriveva che sovrano è chi decide sullo stato di eccezione. Oggi, dice il direttore del master, sovrano è chi decide sullo stato di connessione: chi fornisce la comunicazione, l'identità digitale, il credito, la memoria. L'esempio è il Nagorno Karabakh, dove interi villaggi rasi al suolo vengono ricostruiti con tecnologie cinesi, israeliane e di altri Paesi. Di chi è la sovranità su quei villaggi: di chi li abita o di chi fornisce la tecnologia?

Domenico Talia, informatico dell'ateneo, ha portato la domanda a casa nostra. Lo stack tecnologico italiano, e in buona parte europeo, è americano. Tra alleati può andare bene, ma resta una dipendenza. E intanto l'intelligenza artificiale scopre ogni giorno falle in sistemi che credevamo solidi. «Passiamo da un disordine all'altro», ha detto. Più che sperare in un nuovo ordine, bisogna imparare a governare il disordine.

Giuseppe Rao, dirigente della Presidenza del Consiglio con anni di lavoro in Cina, ha aggiunto il pezzo che di solito si tace. L'Italia ha perso sovranità tecnologica e gran parte della sua grande industria. Ricostruirle chiede uno Stato che torni a fare politica industriale. E chiede di ricordare che in Europa non tutti giocano la stessa partita.

Alfio Rapisarda, che guida la sicurezza di Eni, ha chiuso il cerchio. La dipendenza italiana era energetica. Oggi è anche tecnologica e manifatturiera. Basta una nave di traverso a Suez, o una crisi a Hormuz, per fermare un continente. La competizione non è più tra aziende, è tra Paesi.

In una regione che ha un porto come Gioia Tauro, questa non è teoria.



L'infrastruttura più critica è il pensiero

Accanto alle macchine, per tutta la mattina, si è parlato di persone. C’è chi ha consegnato agli studenti, durante la presentazione una frase da appuntare: l'infrastruttura più critica da tutelare è il pensiero umano. Il suo invito è non accontentarsi mai della prima soluzione, quella più facile. In trent'anni di servizio, ha ricordato, molte volte è sembrata la fine del mondo: le stragi di mafia, gli anni di piombo, le Torri Gemelle, la pandemia. Ogni volta se ne è usciti studiando.

Il rettore Gianluigi Greco, che coordina anche il Comitato per l'intelligenza artificiale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e la direttrice del dipartimento, la professoressa Mirabelli, avevano aperto sulla stessa linea. I dati non sono conoscenza. E avere più informazioni non significa saper governare meglio.

È come con gli occhi e la luce. Gli occhi li abbiamo tutti, ma senza luce non servono. Oggi la conoscenza è alla portata di chiunque. Pochi hanno gli strumenti per discernere.

Luciano Romito, linguista dell'Unical, lo ha dimostrato con i numeri di una ricerca Eurispes firmata con Caligiuri. Nel 2023 in Italia sono stati intercettati circa 140mila bersagli, per una spesa di oltre 193 milioni di euro. Eppure non esiste un percorso formativo per chi quelle voci deve trascriverle e interpretarle. Per la Cassazione, ha osservato, bastano «tanta buona volontà e un paio di cuffie». Il risultato è che sulla carta arriva una frazione di ciò che è stato detto, e che su un audio disturbato il cervello finisce per sentire ciò che si aspetta. Su quelle trascrizioni si decidono i processi.

Gli altri interventi hanno battuto sullo stesso punto. Gian Luca Foresti, dell'Università di Udine, ha offerto ai corsisti un canale quantistico di 108 chilometri per sperimentare: la differenza la farà chi le tecnologie le domina, non chi le usa. Francesco Leccese ha chiesto di distinguere l'Islam come fede dagli islamismi come progetto politico. Antonio Uricchio, già presidente dell'Anvur, ha richiamato l'enciclica Magnifica humanitas di Leone XIV: c'è una riserva di umanità che nessun algoritmo sostituisce. Inoltre, ha portato i saluti all’inaugurazione anche il Direttore della scuola di Formazione del DIS Elisabetta Mancini.



La domanda che resta

C'è una parola che è tornata in quasi tutti gli interventi: classe dirigente. Caligiuri ha ricordato che gli oltre cinquecento diplomati del master ricoprono oggi, in larga parte, ruoli di responsabilità nelle istituzioni e nelle imprese del Paese. Rao ha chiesto agli studenti di non limitarsi a cercare un lavoro e di avere l'ambizione di guidare, di essere leader intelligenti. Costabile ha parlato di una pedagogia dello Stato che non sia pedagogia dell'obbedienza: la sicurezza di una democrazia si costruisce con gli apparati, ma anche con la coscienza critica dei cittadini.

Ferrara ha usato un'immagine: più l'automobile corre veloce, più i fari devono illuminare lontano. Perché ha chiosato Caligiuri con una frase che vale per tutti: quello che conta non è la velocità, è la direzione.

Ed è qui che la giornata smette di riguardare solo gli addetti ai lavori. Da quasi vent'anni la Calabria forma, in casa propria, persone che lo Stato e le grandi aziende mettono nei posti dove si decide. Carabinieri, finanzieri, funzionari, manager si iscrivono qui per imparare come si anticipa un rischio e come si legge un dato.

La domanda è semplice: chi governa questa regione, quel sapere lo usa? Sui cavi, sull'energia, sui porti, sui dati sanitari, sulla dipendenza da tecnologie che non controlliamo, la Calabria prende decisioni ogni giorno. Potrebbe prenderle con i fari accesi. Ce li abbiamo ad Arcavacata, a pochi chilometri dai palazzi dove si decide.

Il futuro non si aspetta, si prepara, ripete Caligiuri ai suoi studenti. Noi calabresi la direzione potremmo chiederla a chi la studia da vent'anni. Basterebbe volerla conoscere.