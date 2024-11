Un momento formativo organizzato dal Foro degli Avvocati di Lamezia Terme previsto per le ore 15.30 nell’aula Giulio Garofalo del Tribunale

Domani pomeriggio a Lamezia Terme focus sulla questione dell’intelligence, il metodo investigativo che normalmente garantisce maggiore efficacia alle indagini giudiziarie. Si tratta di un seminario organizzato dal Foro degli Avvocati di Lamezia Terme previsto per le ore 15.30 nell’aula Giulio Garofalo del Tribunale di Lamezia Terme.

"Intelligence e magistratura": su questo tema il direttore del Master in Intelligence dell'Università della Calabria Mario Caligiuri terrà il momento formativo, alla cui partecipazione verranno attribuiti 3 crediti formativi e che sarà introdotto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme Antonello Bevilacqua, che organizza l'evento.

"L'intelligence è un argomento di grande attualità - ha dichiarato Caligiuri - e rappresenta uno strumento fondamentale per garantire, oggi più di ieri, la sicurezza e il benessere nazionale". Antonello Bevilacqua ha inoltre sostenuto che "in una società democratica, l'equilibrio tra i diritti e i doveri e sopratutto tra poteri dello Stato è la base della convivenza civile, sopratutto per assicurare la sicurezza individuale e collettiva. Appunto per questo è bene approfondire la conoscenza dell'intelligenza non solo dal punto di vista culturale ma anche professionale".

Sonia Rocca