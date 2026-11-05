A Roma il dialogo tra istituzioni, imprese e università. Il Network partecipa al convegno promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi a Palazzo San Macuto. Un appuntamento che affronta questioni decisive per il futuro dell’informazione e della società, da sempre al centro dell’attenzione del presidente Domenico Maduli

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui il mondo produce conoscenza, organizza il lavoro, comunica e costruisce il proprio futuro. Una trasformazione che coinvolge direttamente anche il giornalismo e che impone al sistema dell’informazione una riflessione profonda sulle opportunità dell’innovazione, sulle responsabilità editoriali e sulla tutela dei cittadini. In questo scenario si inserisce la partecipazione di LaC Network al convegno «Innovazione e IA: nuove regole, nuove opportunità», promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi il 4 novembre a Roma, nella prestigiosa cornice della Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto.

L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese attorno a una delle questioni centrali del nostro tempo: come governare l’evoluzione dell’intelligenza artificiale senza ostacolare il progresso tecnologico e, contemporaneamente, garantire la protezione dei diritti fondamentali, la trasparenza e la competitività del sistema produttivo.

LaC Network e la sfida dell’intelligenza artificiale per il futuro dell’informazione

Per LaC Network, la partecipazione al confronto rappresenta un’occasione di approfondimento su temi che investono direttamente il presente e il futuro dell’editoria.

L’intelligenza artificiale, infatti, non costituisce soltanto una nuova frontiera tecnologica, ma introduce cambiamenti destinati a incidere sulla produzione delle notizie, sulla verifica delle fonti, sull’organizzazione delle redazioni e sul rapporto di fiducia tra informazione e cittadini.

Un’attenzione che trova riscontro nella visione imprenditoriale del presidente del Network, Domenico Maduli, che ha sempre attribuito grande importanza all’innovazione, all’evoluzione dei linguaggi della comunicazione e alla capacità delle imprese editoriali di confrontarsi con le trasformazioni tecnologiche.

In questa prospettiva, il tema dell’intelligenza artificiale assume una rilevanza strategica. Non si tratta semplicemente di introdurre nuovi strumenti nei processi produttivi, ma di comprendere come utilizzarli per migliorare la qualità del lavoro, ampliare le possibilità dell’informazione e sviluppare modelli editoriali capaci di rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione.

Innovazione e tutela dei diritti: il confronto alla Fondazione Luigi Einaudi

La sfida riguarda soprattutto l’equilibrio tra innovazione e responsabilità.

L’intelligenza artificiale offre possibilità straordinarie nell’analisi dei dati, nell’accessibilità dei contenuti, nella ricerca e nell’elaborazione delle informazioni. Allo stesso tempo, pone interrogativi sulla proprietà intellettuale, sull’attendibilità delle notizie, sulla protezione dei dati personali e sul rischio che sistemi automatizzati contribuiscano alla diffusione di contenuti inesatti o manipolati.

Sono questioni che interessano l’intero ecosistema dell’informazione e sulle quali il confronto tra istituzioni, università e imprese può contribuire a individuare criteri condivisi e soluzioni concrete.

Il programma del convegno ha previsto, tra gli altri, gli interventi di Fabrizio Silvestri, professore ordinario alla Sapienza Università di Roma, dedicato all’evoluzione dell’intelligenza artificiale, e di Giovanni Guzzetta, nell’ambito di un dibattito che ha posto al centro le implicazioni giuridiche, economiche e sociali delle nuove tecnologie.

La scelta della Fondazione Luigi Einaudi di promuovere un appuntamento su questi temi testimonia quanto il rapporto tra sviluppo tecnologico, libertà economiche e regolamentazione sia diventato centrale nel dibattito pubblico. L’intelligenza artificiale attraversa ormai ogni settore produttivo e impone una riflessione che supera i confini delle singole discipline.

Giornalismo e nuove tecnologie: come cambia il lavoro delle redazioni

Per il mondo dell’editoria, in particolare, la trasformazione presenta caratteristiche del tutto peculiari.

La velocità con cui le tecnologie generative elaborano testi, immagini e contenuti audiovisivi modifica profondamente i processi di produzione e distribuzione dell’informazione. Ma la possibilità di automatizzare alcune attività non riduce il valore del lavoro giornalistico: rende ancora più importanti la capacità di interpretare i fatti, la responsabilità delle scelte editoriali e il controllo umano sulle informazioni destinate al pubblico.

In questo contesto, il ruolo delle imprese editoriali diventa determinante. Investire nell’innovazione significa anche promuovere competenze, favorire l’aggiornamento professionale e costruire un rapporto consapevole con strumenti destinati a evolversi rapidamente.

La visione di Domenico Maduli: innovazione e competitività del sistema editoriale

La partecipazione di LaC Network all’appuntamento romano si colloca all’interno di questa prospettiva di attenzione alle grandi trasformazioni della comunicazione. Una sensibilità che il presidente Domenico Maduli ha posto al centro della propria visione del sistema editoriale, riconoscendo nell’innovazione uno dei fattori fondamentali per lo sviluppo e la competitività delle imprese dell’informazione.

L’intelligenza artificiale rappresenta infatti una sfida che non riguarda esclusivamente le grandi piattaforme tecnologiche o i centri di ricerca internazionali. Coinvolge anche le realtà editoriali radicate nei territori, chiamate a confrontarsi con strumenti globali senza perdere il rapporto diretto con le comunità, le loro esigenze e le loro identità.

È proprio in questo equilibrio tra dimensione territoriale e trasformazione globale che si misura una parte importante del futuro dell’informazione. Le tecnologie possono ampliare le opportunità di crescita, rendere più efficiente la produzione dei contenuti e favorire nuove forme di accesso alla conoscenza, purché il loro impiego rimanga subordinato a criteri di affidabilità, trasparenza e responsabilità. Continua a leggere su La Capitale.