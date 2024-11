Il ministro ne ha parlato al forum di Cernobbio: «Se il modello funzionerà pensiamo di estenderlo proprio perché la personalizzazione della didattica è uno dei must della mia azione di governo in materia di istruzione»

«Siamo uno dei primi Paesi ad avere avviato quest'anno scolastico una sperimentazione nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la personalizzazione della didattica. Parte in 15 classi, in alcune regioni: Calabria, Lazio, Toscana, Lombardia. Se il modello funzionerà pensiamo di estenderlo ulteriormente proprio perché la personalizzazione della didattica è uno dei must della mia azione di governo in materia di istruzione e credo che l'intelligenza artificiale adeguatamente guidata dal docente possa svolgere un ruolo significativo». Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al Teha Forum di Cernobbio.