Il 30 novembre saranno quattro anni. Tanto è passato da quando ChatGPT si aprì al pubblico e l’intelligenza artificiale generativa, coltivata da tempo nei laboratori, finì sul telefono di chiunque. In quel novembre del 2022 Nvidia, l’azienda americana che produce i processori su cui questi sistemi girano, valeva in Borsa circa 345 miliardi di dollari. Oggi ne vale circa cinquemila, cinque trilioni se si accetta di chiamare così le migliaia di miliardi.

Non è la sola. Anthropic, la società del modello Claude, ha depositato il prospetto il 26 ottobre e dovrebbe debuttare sul Nasdaq nella settimana del 16 novembre, con attese di valutazione tra 1.500 e 2.000 miliardi di dollari. Basterebbe a superare tutta Piazza Affari. OpenAI, valutata 852 miliardi nella raccolta di marzo, ha rinviato la quotazione oltre il 2026.

Un commercialista, però, guarda anche l’altra colonna. Nel primo semestre di quest’anno Anthropic ha registrato ricavi per 16,3 miliardi, contro 1,2 dello stesso periodo del 2025, e una perdita netta che Forbes Italia, leggendo i documenti depositati, indica in 80,7 miliardi. Sono prezzi che comprano il futuro, e il futuro può deludere. Una correzione dei mercati, tuttavia, non riporterebbe indietro la tecnologia, così come la fine della bolla del 2000 non fece sparire Internet.

Quando una tecnologia vale tanto smette di essere soltanto un affare, e la Cina lo sta mostrando nel modo più eloquente, con i passaporti. Secondo Bloomberg, ai ricercatori di punta di imprese private come DeepSeek e Alibaba viene chiesto di consegnare il documento al datore di lavoro, e chi è considerato strategico deve farsi autorizzare ogni viaggio all’estero. A fine settembre la stessa agenzia ha riferito che l’autorizzazione è stata estesa a coniugi e figli di alcuni dirigenti, dopo un regolamento su ingressi e uscite entrato in vigore il 15 settembre. Pechino ha anche costretto Meta a rinunciare all’acquisto da due miliardi di dollari della società Manus. Gli scienziati sono diventati materiale strategico, da custodire dentro i confini, e il motivo si misura, visto che l’AI Index 2026 dell’Università di Stanford stima in meno di tre punti il distacco tra i migliori modelli americani e cinesi.

Washington non sta a guardare. Da anni governa l’esportazione dei semiconduttori più avanzati, e a giugno i controlli del Dipartimento del Commercio hanno toccato direttamente i modelli, con Anthropic che il 12 giugno ha sospeso l’accesso a Fable 5 e Mythos 5, per ripristinarlo il 1° luglio, il giorno dopo la revoca. Diciannove giorni bastano a spiegare a un professionista di Cetraro o di Cosenza che la disponibilità degli strumenti su cui lavora si decide altrove. La stessa logica sembra ormai arrivare ai clienti dei chip. Secondo il Financial Times, ripreso il 4 novembre dal Sole 24 Ore, Nvidia avrebbe chiesto a chi usa i suoi processori nei grandi data center di vendere almeno il 51% dei servizi a società non cinesi, una richiesta fatta a voce che l’azienda non conferma né smentisce. L’Europa, che non ha campioni di quella taglia, ha scelto di scrivere le regole. Ed è da queste regole che la storia arriva fino a noi.

Il regolamento europeo 2024/1689 è stato accompagnato in Italia dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, e, da poche settimane, dal decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, in vigore dal 23 ottobre, che attua la delega dell’articolo 24, comma 2, lettera f), di quella legge. L’articolo 47 non lascia margini agli Ordini, i corsi di formazione iniziale e continua che svolgono devono includere percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso di questi sistemi. Il comma 2 ne fissa il programma su tre piani, quello tecnico, con funzionamento, tecniche di interrogazione, potenzialità e limiti, quello giuridico, con il regolamento europeo e le norme nazionali, e quello deontologico, con la responsabilità del professionista, gli obblighi informativi verso il cliente e il principio antropocentrico.

Il comma 3 chiede un monte ore minimo per ogni periodo di valutazione, ma non dice quante ore. Lo stabiliranno i Consigli nazionali, che per il comma 5 hanno tempo fino al 23 aprile 2027. Per i commercialisti la questione è anche di calendario. Il regolamento sulla formazione in vigore dal 1° gennaio 2026 chiede novanta crediti nel triennio, di cui almeno nove nelle materie obbligatorie, e quel triennio è già in corso, mentre il decreto non contiene una norma transitoria. Bisognerà decidere se le ore sull’intelligenza artificiale si aggiungono, si ricavano da quelle esistenti o partono dal prossimo ciclo.

I commercialisti non partono da zero, e va riconosciuto. Il Consiglio nazionale guidato dal prof. Elbano de Nuccio, primo presidente a ottenere un secondo mandato dall’unificazione del 2005, ha aperto il cantiere ben prima dell’obbligo. Fabrizio Escheri, consigliere delegato alla digitalizzazione degli studi professionali e delle imprese, ha seguito commissioni di studio dedicate, una serie di guide operative che arrivano a proporre la clausola da inserire nel mandato, e un corso gratuito di dodici ore con la Fondazione di formazione, la cui terza edizione resta disponibile fino al 31 dicembre. Ora, con Escheri e con il consigliere Aldo Campo, il lavoro si concentra su due fronti, il rafforzamento della formazione e una piattaforma nazionale di intelligenza artificiale per la categoria, che de Nuccio ha annunciato ad aprile su ItaliaOggi come gratuita e disponibile entro il 2027.

La gratuità è il punto economico. Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, l’intelligenza artificiale è adottata dal 27% dei micro-studi e dal 62% delle strutture più grandi. L’indagine della Fondazione Nazionale di Ricerca presentata a Genova nel 2025 diceva che il 34,1% dei commercialisti la usava già in modo consistente e che entro tre anni si sarebbe arrivati al 71,9%. Quando uno strumento ha costi di ingresso alti e rende di più a chi è già grande, lasciarlo al solo mercato allarga il divario fra lo studio metropolitano e chi, in provincia, lavora con due collaboratori. Mettere il costo in comune tra oltre centomila iscritti è la risposta più sensata che una categoria possa dare, a condizione che la piattaforma garantisca la riservatezza dei dati dei clienti e non dipenda da un solo fornitore.

Renato Brunetta, presidente del Cnel, nel presentare sul Sole 24 Ore il Rapporto sulla produttività 2026 porta proprio l’esempio di cinquanta commercialisti associati che restano autonomi ma mettono in comune specializzazioni, clientela e tecnologie, a cominciare dall’intelligenza artificiale. Ricorda anche che tra le imprese italiane con almeno dieci addetti la quota che usa questi sistemi è raddoppiata in un anno, dall’8,2% del 2024 al 16,4% del 2025, ma che i benefici si vedono solo in parte, anche perché una tecnologia rende quando l’organizzazione impara a usarla. Per questo la piattaforma, da sola, non basterà.

Che cosa rappresenta, allora, tutto questo per un commercialista? Per prima cosa la fine di una rendita. La parte ripetitiva del mestiere, registrazioni, riconciliazioni, lettura di montagne di documenti, prime bozze, è quella che questi sistemi fanno più in fretta, ed è la stessa su cui generazioni di praticanti hanno imparato il lavoro. Resta da capire dove impareranno i prossimi.

C’è poi il conto economico dello studio, e qui mi sento di fare una previsione. I programmi di contabilità, i gestionali tradizionali e le banche dati saranno fagocitati dall’intelligenza artificiale, e il costo del software scenderà in modo vertiginoso. Quando una macchina legge la fattura, propone la scrittura e trova la norma, il canone pagato per una maschera di inserimento o per un archivio da interrogare perde gran parte della sua giustificazione. La Borsa ha cominciato a scontarlo. Il 3 febbraio, in una seduta che alcuni investitori hanno collegato ai nuovi strumenti lanciati da Anthropic, RELX, proprietaria di LexisNexis, ha perso il 14% e Wolters Kluwer, che in Italia vende banche dati e software agli studi, circa il 13%. L’americana Intuit, quella di QuickBooks e TurboTax, al 23 settembre aveva lasciato sul terreno il 55% da inizio anno, e il suo amministratore delegato ha ammesso che il prezzo è ormai il primo motivo per cui i clienti abbandonano TurboTax.

Sono segnali, non ancora listini, e la partita è aperta. Secondo gli analisti di Outsell, nel primo semestre RELX, Thomson Reuters e Wolters Kluwer sono cresciute più dell’anno prima, e la direttrice finanziaria della neozelandese Xero ricorda che le piccole imprese non vogliono costruirsi il software da sole e chiedono un sistema di controllo affidabile. Gli stessi fornitori italiani, da TeamSystem a Zucchetti, stanno già inserendo l’intelligenza artificiale nei loro prodotti, e chi trasmette dichiarazioni e conserva documenti a norma manterrà un ruolo. Il risparmio, in ogni caso, non resterà tutto nello studio, perché lo stesso strumento costerà poco anche al cliente, che sarà tentato di tenersi la contabilità in casa.

Poi un diverso perimetro di responsabilità. L’articolo 13 della legge 132 ammette l’intelligenza artificiale per le sole attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale, e impone di informare il cliente con linguaggio chiaro. L’articolo 49 del decreto aggiunge che il suo uso può incidere sull’equo compenso secondo la classe di rischio del sistema, con parametri attesi entro il 23 ottobre 2027. E l’errore di queste macchine ha una caratteristica insidiosa, è scritto bene. Una sentenza inesistente arriva con numero, sezione e anno, e sotto quella citazione la firma la mette il professionista.

Poi un nuovo campo di lavoro. Questi sistemi entrano anche nelle imprese clienti, e il Consiglio nazionale ha già pubblicato le linee guida sulla vigilanza del collegio sindacale in materia, un tema che tocca gli adeguati assetti dell’articolo 2086 del codice civile.

Resta ciò che nessun algoritmo sposta. Chi fa il curatore o il consulente del giudice sa che una macchina legge in un minuto dieci anni di bilanci, ma a chiedere all’imprenditore dov’è finito il magazzino deve andare ancora una persona, che di quella domanda e di quella risposta porta il peso.

Qui passa la differenza tra un adempimento e una formazione adeguata. Chi ha guidato un Ordine, e chi scrive lo ha fatto per quattro anni a Paola, conosce il rischio, la sala piena, il relatore, le diapositive, il credito registrato all’uscita. Con questa materia non basta. Una formazione adeguata dovrebbe essere pratica, in gruppi piccoli e sui casi veri dello studio, con una prova finale che misuri se il collega sa riconoscere una risposta sbagliata. Dovrebbe essere indipendente, perché il programma voluto dal decreto non si esaurisce nella dimostrazione commerciale di un prodotto. Dovrebbe raggiungere anche i collaboratori, che spesso usano questi strumenti prima del titolare. E dovrebbe essere vicina. Secondo la ricerca 2026 dell’Unione giovani commercialisti, chi indica la mancanza di competenze come freno è sceso in un anno dal 52,41 al 39,54%. Chi si forma avanza. Il problema è chi resta fuori dalla stanza.

Per questo avanzo due proposte, a cominciare dai presidenti. La prima costa una delibera. Ogni Consiglio dell’Ordine nomini un consigliere delegato alla materia, che sia il punto di contatto con la delega nazionale e con la futura piattaforma, raccolga i bisogni degli iscritti, lavori con i colleghi che seguono fisco, crisi d’impresa, revisione e lavoro, e prepari per gli studi più piccoli i modelli di informativa al cliente. In Calabria gli Ordini sono dieci, tre nella sola provincia di Cosenza, con segreterie minime e mezzi modesti. Senza un responsabile sul territorio, anche la migliore piattaforma nazionale rischia di restare un’icona che pochi aprono. Qualcosa si muove, come mostra il percorso di sette seminari avviato dall’Ordine di Napoli Nord con la Fondazione, ma un’iniziativa non fa un sistema.

La seconda è più ambiziosa. L’intelligenza artificiale non dovrebbe restare una materia accanto alle altre, con il suo pacchetto di ore da smaltire, perché tutta la formazione dovrebbe passare attraverso la sua applicazione. Il seminario sulla composizione negoziata dovrebbe mostrare come si usa, e come si controlla, uno strumento che legge la situazione patrimoniale e aiuta a impostare il test pratico di perseguibilità del risanamento. Quello sul contenzioso tributario, come si verifica una massima proposta dalla macchina. Quello sulla revisione, come se ne documenta l’impiego nelle carte di lavoro. Il monte ore del decreto diventerebbe così un pavimento, non un tetto, e il Consiglio nazionale, che entro aprile deve riscrivere il regolamento, ha l’occasione di riconoscerlo. Si obietterà che non tutte le materie si prestano allo stesso modo e che molti colleghi a fine carriera non ne vedranno l’utilità. L’obiezione è seria e chiede gradualità, ma non cambia la direzione.

Pechino trattiene i suoi scienziati perché sa quanto vale ciò che hanno in testa. Noi abbiamo uno strumento più modesto e più civile, il credito formativo. Funzionerà se misurerà quello che un professionista sa fare, e non le ore passate su una sedia.

*Dottore commercialista e giornalista pubblicista