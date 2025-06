È programmato per il prossimo anno accademico, non appena raggiunta la soglia minima di almeno venti partecipanti, il master di primo livello su Costruzione e consolidamento d'impresa organizzato dai giovani imprenditori di Confcommercio Calabria Centrale e Università Magna Grecia di Catanzaro, aperto a tutti i laureati della regione con la triennale.

Lezioni ibride

«Il master è articolato anzitutto su lezioni accademiche e lezioni professionali – ha detto in conferenza stampa presso il Rettorato di Catanzaro il docente coordinatore del Centro di Ricerca Digit Lab Law Umg, Antonio Viscomi –. Credo che questo sia l'elemento più significativo: i partecipanti al master incontreranno non soltanto esperienze scientifiche ma soprattutto esperienze professionali e pratiche, impareranno il diritto del lavoro ma anche come si gestiscono le risorse umane in una piccola realtà produttiva, quindi l'altro elemento è che sarà un master ibrido, cioè con lezioni in presenza e altre online».

Conoscenza per superare ostacoli

È encomiabile il desiderio dei giovani di una formazione performante, a suggello di un adagio armai fondato e provato.

«Chi riesce a fare impresa al sud vale per due – ha commentato Andrea Rotundo, presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Calabria Centrale –. Le difficoltà burocratiche e fiscali, per un imprenditore, sono ormai tantissime. Nella nostra terra poi sono sempre più rafforzate e sempre più i giovani imprenditori nel nostro circuito che riscontrano della difficoltà nel reperire delle informazioni, chiedono gli strumenti giusti per riuscire a fare impresa».

Imprenditori esperti in cattedra

Punto di forza del master sarà la presenza di imprenditori già affermati (ancora da individuare) in grado di trasmettere i valori e gli effetti della loro esperienza.

«Abbiamo un obiettivo – ha chiosato il Magnifico Rettore Umg Gianni Cuda – che è altrettanto importante quanto la didattica e la ricerca, nel nostro caso anche l'assistenza: si tratta della cosiddetta “terza missione”, trasferire cioè sul territorio tutto quello che è il know-how e la conoscenza che avviene e che viene costruita all'interno di queste mura. Questo master è secondo me uno degli esempi secondo me più brillanti di questa attività di terza missione».