Dalla dieta al sistema economico, fino a giustizia e periferie: un’analisi sul rischio di importare un modello segnato da consumismo e disuguaglianze, che mette in discussione identità e coesione sociale

C’è un processo che da anni attraversa l’Italia quasi senza essere nominato. Non è una riforma di legge, non è un trattato internazionale, non è una decisione politica formalizzata. È qualcosa di più sottile, più subdolo e per questo più potente: la progressiva americanizzazione della nostra società.

Un cambiamento che non riguarda soltanto i consumi o l’immaginario culturale, ma che tocca in profondità modelli sociali, stili di vita, rapporti economici e perfino il funzionamento delle istituzioni. Basta guardarsi intorno; le abitudini alimentari sono cambiate radicalmente. Il modello mediterraneo, riconosciuto per decenni come uno dei più equilibrati al mondo, viene progressivamente sostituito da un’alimentazione industriale, veloce, ipercalorica, costruita più sulla logica del marketing che su quella della salute pubblica. Non è solo una questione di dieta: è il simbolo di un sistema che trasforma il cittadino in consumatore permanente.

Ma l’americanizzazione non si ferma al cibo. Nelle periferie urbane si moltiplicano fenomeni che fino a pochi anni fa sembravano appartenere ad altri contesti sociali e geografici: baby gang, bande di quartiere, microcriminalità giovanile organizzata, territori dove lo Stato appare sempre più distante. In parallelo si diffondono nuove droghe sintetiche, spesso prodotte in laboratorio, che entrano nei circuiti giovanili con una velocità impressionante e con effetti devastanti. È il segno di una frattura sociale crescente, tipica delle società fortemente diseguali.

Anche il sistema della giustizia sembra muoversi in una direzione che rischia di replicare modelli estranei alla tradizione giuridica europea. La riforma del processo penale, già apparsa fragile prima ancora di entrare pienamente a regime, si accompagna ora al progetto di separazione delle carriere in magistratura. Una scelta che apre interrogativi profondi sull’equilibrio dei poteri e sull’autonomia della funzione giudiziaria.

Tuttavia il cuore del problema resta economico e sociale. La società dei consumi ha assunto dimensioni sempre più aggressive. Pubblicità martellante, credito facile, modelli di vita irraggiungibili producono un consumismo indotto che spinge milioni di famiglie verso l’indebitamento. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: aumento della povertà, erosione dei risparmi e progressiva scomparsa del ceto medio, che per decenni ha rappresentato la vera struttura portante della stabilità sociale e democratica.

Nel frattempo, le città cambiano volto. Il traffico urbano è dominato da SUV sempre più grandi, simbolo di un modello sociale fondato sull’esibizione del benessere più che sulla sostenibilità collettiva. Intorno, però, crescono quartieri dove servizi pubblici, sanità e sicurezza diventano sempre più fragili. È la fotografia di una società che mostra ricchezza e produce fragilità e precarietà.

E poi c’è lo Stato; uno Stato che chiede sacrifici ma fatica a garantire tutele. Lo vedono bene i militari e gli uomini delle forze armate, spesso impiegati in missioni delicate o in operazioni interne di sicurezza senza un sistema di protezione sociale, sanitaria e giuridica adeguato. Lo vedono i lavoratori pubblici, compressi tra responsabilità crescenti e riconoscimenti sempre più limitati. Se ne accorgono le famiglie con un reddito che ha perso enormemente il suo potere d’acquisto di fronte ad un costo della vita aumentato fino al 30% negli ultimi anni e un adeguamento salariale insufficiente.

Da alcuni decenni il Paese ha progressivamente perso credibilità e visibilità, lasciando spazio a una sensazione diffusa di abbandono; ed è proprio qui che emerge la domanda politica più importante: vogliamo davvero diventare una copia imperfetta della società americana? Gli Stati Uniti, sempre indicati come una grande democrazia, ma anche uno dei Paesi con le maggiori disuguaglianze sociali del mondo occidentale e le più assurde contraddizioni di coesione sociale; un modello dove sanità, istruzione e mobilità sociale dipendono sempre più dal reddito.

L’Italia, con tutte le sue fragilità, ha costruito nel secondo dopoguerra un modello diverso, più sano, più "garantista”: sanità pubblica, scuola accessibile, diritti del lavoro, equilibrio tra libertà individuale e solidarietà collettiva. Un modello sicuramente imperfetto, ma decisamente europeo e profondamente sociale.

Per questo oggi il vero tema non è imitare modelli importati, ma ricostruire una società fondata sulla dignità del lavoro, sulla giustizia sociale e su uno Stato credibile all’estero e che sia punto di riferimento per i suoi cittadini. In altre parole, tornare a pensare che il progresso non si misura soltanto con il PIL o con il numero dei centri commerciali, ma con la qualità della vita dei cittadini e con la forza delle istituzioni democratiche; è una sfida culturale prima ancora che politica. Se non vogliamo ritrovarci in una società sempre più divisa tra ricchi e poveri, tra centri privilegiati e periferie dimenticate, tra lobby di potere e trasparenza democratica quella sfida va affrontata adesso.