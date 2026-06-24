Si tratta del settimo punto vendita del marchio in Calabria. All'inaugurazione è prevista la partecipazione del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, insieme ai rappresentanti dell'azienda.

L'apertura del nuovo locale si inserisce nel percorso di espansione del gruppo nella regione e porterà nuove opportunità occupazionali nel settore della ristorazione.