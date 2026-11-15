Oltre 70 Paesi visitati, 140 mila follower su Instagram e ora anche l'abilitazione da guida turistica. Il videomaker vibonese premiato alla Stazione Leopolda di Firenze: «Alla Calabria non mancano le risorse. È mancata la capacità di metterle a sistema e raccontarle»

Un ragazzo di Pizzo sul palco della Stazione Leopolda, a Firenze, per ritirare il premio di miglior content creator della Calabria. Giuseppe Scuticchio, su Instagram @next_heaven, è stato premiato nei giorni scorsi agli Italy Ambassador Awards, il riconoscimento assegnato nell'ambito di BTO – con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero del Turismo e di ENIT – ai creator che meglio raccontano la propria regione.

Di strada ne ha fatta tanta. Più di settanta Paesi in ogni continente, tutte e sette le nuove meraviglie del mondo viste con i propri occhi, il cuore lasciato in Australia, Cina e Giappone. Il suo ultimo viaggio, un mese tra Malesia, Brunei, Singapore e Indonesia, lo ha raccontato anche ai lettori di LaC News24, che lo segue fin dal primo momento. Circa 140 mila persone viaggiano con lui da anni. Eppure il suo sguardo da videomaker, capace di trasformare un paesaggio in un piccolo film, torna sempre nello stesso posto: «La Calabria è casa».

Per commentare il premio ha scelto una frase di Eren Jaeger, protagonista de L'attacco dei giganti: «A volte bisogna solo continuare ad andare avanti, nonostante tutto». Cosa c'è dietro quel «nonostante tutto»? L'intervista parte da qui.

In un post hai scritto che questo premio corona «una missione iniziata tanto tempo fa». Qual è questa missione? E quando hai capito che raccontare il mondo poteva cambiarti la vita?

La mia missione è sempre stata raccontare la bellezza, soprattutto quella che spesso rimane nascosta, ignorata o sottovalutata. Ho iniziato con la curiosità di chi voleva scoprire il mondo, ma col tempo ho capito che potevo fare qualcosa di più: usare la comunicazione per creare connessioni, valorizzare territori e far conoscere storie che meritavano di essere ascoltate.

Ho studiato Comunicazione e Relazioni internazionali, un percorso che mi ha dato una particolare sensibilità verso le culture, i popoli e le dinamiche internazionali. Ho vissuto esperienze all'estero e ho imparato diverse lingue: inglese, spagnolo, portoghese e francese, oltre all'italiano. Conoscere una lingua significa soprattutto abbattere una barriera, entrare in contatto con un'altra cultura e guardare il mondo da una prospettiva diversa. Tutto questo ha influenzato il mio modo di viaggiare e di raccontare.

Ho capito davvero la portata di quello che stavo facendo quando ho visto le persone emozionarsi davanti a luoghi che magari conoscevano da sempre, ma che non avevano mai guardato con quegli occhi. Questo premio è una tappa importante, ma soprattutto una responsabilità: continuare a raccontare con la stessa curiosità di quando ho cominciato.

Hai citato Eren Jaeger: «Bisogna solo continuare ad andare avanti, nonostante tutto». Contro cosa sei dovuto andare avanti? Hai mai pensato seriamente di mollare?

In quella frase mi riconosco molto. Sono un grande appassionato di anime e manga: dietro storie e personaggi apparentemente lontani dalla realtà si nascondono spesso insegnamenti profondi sulla vita, sulla resilienza, sul coraggio e sulla capacità di rialzarsi. Non li considero soltanto intrattenimento: a volte trasmettono messaggi che restano con te e ti aiutano a guardare le difficoltà in modo diverso.

Fare questo lavoro significa confrontarsi di continuo con l'incertezza, con le aspettative, con le difficoltà economiche e con un settore in cui devi reinventarti continuamente. Ma significa anche scontrarsi con i pregiudizi, soprattutto quando scegli di costruire qualcosa partendo da un territorio come la Calabria.

Ci sono stati momenti di delusione, momenti in cui mi sono chiesto se ne valesse davvero la pena. Ma non ho mai voluto che fossero le difficoltà a decidere al posto mio. Ho imparato che non serve avere sempre la strada davanti agli occhi: a volte devi semplicemente continuare a camminare. Forse è questo il significato più profondo di quella frase. Andare avanti non perché sia facile, ma perché sai che quello che stai costruendo ha un valore.

Hai visto oltre 70 Paesi e le sette meraviglie del mondo, eppure il premio arriva come miglior creator calabrese. Cosa vedi della Calabria che chi ci vive spesso non vede più? E quanto ti pesa vedere tante potenzialità inespresse?

Viaggiare mi ha insegnato soprattutto una cosa: non esistono territori senza bellezza, esistono territori che non hanno ancora imparato a raccontarla.

Dopo oltre 70 Paesi posso dire che la Calabria ha un patrimonio straordinario. Il mare, le montagne, i borghi, una storia millenaria, le tradizioni, l'archeologia, la gastronomia, paesaggi che altrove sarebbero considerati attrazioni di livello internazionale. E soprattutto un'autenticità che oggi è sempre più difficile trovare.

Il problema è che siamo così abituati a convivere con questa bellezza da non riconoscerne più il valore. Ciò che per noi è quotidianità, per un turista straniero può essere un'esperienza incredibile. E questo mi fa riflettere, perché non credo che alla Calabria manchino le risorse: credo che troppo spesso sia mancata la capacità di metterle a sistema, valorizzarle e comunicarle.

Per questo ho fatto un ulteriore passo: ho superato l'esame nazionale da Guida turistica abilitata, che mi permette di accompagnare le persone alla scoperta del patrimonio culturale italiano. È l'estensione naturale del lavoro che faccio da anni. Raccontare un borgo, un monumento o un territorio non significa solo mostrarne la bellezza, ma conoscerne la storia, capirne le radici e trasmetterne il significato.

Vorrei che chi visita la Calabria non portasse a casa soltanto una bella fotografia, ma una conoscenza più profonda della nostra identità. Il mio obiettivo è guardare la mia terra con gli occhi di chi arriva da lontano, e ricordare a chi ci vive quanto sia fortunato.

A volte ti abbiamo sentito deluso e amareggiato per ciò che in Calabria non funziona. Fare il creator qui, rispetto a Milano o Roma, significa avere meno opportunità, meno brand, meno istituzioni pronte a investire? Cosa dovrebbe fare concretamente la Regione?

Sarebbe ipocrita negarlo: fare questo lavoro in Calabria comporta difficoltà in più. Non parlo della qualità dei professionisti, perché qui ci sono ragazzi con competenze, creatività e capacità straordinarie. Parlo dell'ecosistema che dovrebbe permettere loro di crescere.

A Milano o a Roma il mercato è molto più strutturato, con più aziende, agenzie, investitori e occasioni di collaborazione. In Calabria spesso le opportunità devi costruirtele, cercarle fuori e dimostrare di continuo il valore del tuo lavoro. Negli anni ho visto desistere tantissimi che ci avevano provato, alcuni davvero in gamba, proprio per le difficoltà del territorio e la mancanza di opportunità.

Vorrei un cambio di mentalità, soprattutto da parte delle istituzioni e dei privati, spesso restii ad aprirsi a questo mondo. La Regione dovrebbe riconoscere i creator come veri ambasciatori territoriali, professionisti della comunicazione che possono contribuire alla promozione turistica e culturale. Servirebbero progetti strutturati, collaborazioni trasparenti, investimenti nella comunicazione digitale e, soprattutto, continuità. Non si può promuovere la Calabria nel mondo senza coinvolgere chi quel mondo lo raggiunge ogni giorno attraverso i propri canali.

E aggiungo una cosa: non chiedo opportunità per me. Vorrei che esistessero per un'intera generazione di professionisti calabresi.

Tanti ragazzi calabresi ti seguono e sognano di partire, viaggiare e trasformare una passione in un lavoro. Tu, dopo le esperienze internazionali, hai scelto di tornare. Che consiglio daresti a chi sogna di fare lo stesso?

Il primo consiglio è non avere paura di partire. Viaggiare, studiare, conoscere altre culture e confrontarsi con realtà diverse è probabilmente uno degli investimenti più importanti che si possano fare su se stessi. Ma direi anche di non confondere il partire con l'andare via per sempre.

Il vero successo non è soltanto costruirsi una carriera altrove, ma poter scegliere dove vivere e dove investire le proprie competenze. La Calabria non deve essere per forza un punto di partenza da cui scappare: può diventare un luogo in cui tornare, costruire e realizzare qualcosa.

Bisogna essere consapevoli delle difficoltà e avere la determinazione di crearsi le proprie opportunità. Non basta la passione: bisogna studiare, lavorare, essere professionali e avere tanta pazienza. Viaggiare mi ha dato esperienze, gli studi gli strumenti, e oggi la professione di guida turistica mi permette di trasformare questa conoscenza in un'esperienza diretta da condividere. Il mio desiderio è continuare a costruire ponti tra la Calabria e il resto del mondo, facendo conoscere la nostra terra anche a un pubblico internazionale.

Ai ragazzi vorrei dire di non sentirsi inferiori perché vengono da un piccolo paese o da una regione raccontata spesso solo attraverso i suoi problemi. Il mondo è molto più accessibile di quanto immaginiamo, e le nostre origini non devono essere un limite.

Sono partito dalla Calabria per conoscere il mondo, ma non ho mai smesso di portarla con me. E oggi, se posso scegliere, voglio continuare a raccontare il mondo partendo da casa.