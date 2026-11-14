Avevano messo le mani su un territorio già controllato da altri e per questo motivo sono stati falciati a colpi d’arma da fuoco. Ma in realtà la chiave di lettura su questo omicidio è duplice perché i due germani sono rimasti schiacciati dalla faida tra le cosche Bruno e Catarisano. Il primo a cadere, il 5 settembre 2013, è stato Luciano Merlino raggiunto, mentre si trovava a Girifalco, da 10 proiettili calibro 7,65 esplosi da una mitraglietta.

Qualche tempo dopo, il 21 ottobre 2013, a Caraffa, è stata la volta di suo fratello Massimo Merlino, ferito mortalmente da un pistola calibro 45. Il tribunale della ‘ndrangheta – così raccontano le accuse della Dda di Catanzaro – aveva deciso che i due fratelli dovevano morire perché avevano allungato le mani sulle estorsioni nel territorio di Girifalco, già vessato dalla cosca Catarisano.

Ieri i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza a di custodia cautelare in carcere nei confronti di Vincenzo Tolone, classe ’78, già detenuto per l’inchiesta Scolacium.

Il gip Gilda Danila Romano ha invece rigettato la richiesta di custodia cautelare nei confronti di Salvatore Abbruzzo, detenuto in regime di carcere duro a Rebibbia in qualità di boss della cosca Catarisano. Secondo la distrettuale è lui mandante del duplice omicidio ma per il gip le prove nei suoi confronti sono labili.

La faida

Gli investigatori hanno da subito messo in relazione alcuni danneggiamenti a scopo estorsivo che erano stati effettuati a i danni di imprenditori della zona con i fratelli Merlino e, dunque, con il loro omicidio. La spinta fondamentale alle indagini l’hanno data i collaboratori di giustizia coinvolti nelle dinamiche criminali della zona: Santo Mirarchi, Salvatore Danieli, Sandro Ielapi e Andrea Guarnieri.

A far riaprire le indagini sono i racconti di Salvatore Danieli, ex sodale della cosca Bruno, protagonista di un lunga faida con i Catarisano per il controllo del territorio. Proprio quando i due gruppi hanno quasi raggiunto il fragile accordo di dividere al 50% gli introiti delle estorsioni, si verificano due atti intimidatori ai danni di ditte “protette” dai Bruno. I due imprenditori chiedono spiegazioni, tra gli altri, anche a Salvatore Danieli.

Il momento è delicato perché mentre il boss Salvatore Abbruzzo accusa la frazione emergente dei fratelli Merlino, i Bruno sostengono che le intimidazioni siano opera dei Catarisano che cercano di incolpare i Merlino.

A dirimere ulteriormente la matassa sono le dichiarazioni di Sandro Ielapi, legato ai Catarisano. Ielapi si autoaccusa di essere tra gli autori materiali dell’omicidio di Luciano Merlino.

Dopo le estorsioni alle due ditte, Ielapi racconta che Vincenzo Tolone si era recato da lui con un messaggio del boss di Filadelfia Rocco Anello (non indagato in questo procedimento) che lo incaricava di intimare ai Merlino di non dare ancora fastidio. Rocco Anello «non voleva più galli», dice Ielapi a Luciano Merlino durante un incontro in un casolare.

L’omicidio di Luciano Merlino

Tempo dopo Saldro Ielapi riceve una nuova visita di Vincenzo Tolone: Rocco Anello vuole che Luciano Merlino venga eliminato. Il collaboratore racconta di avere capito subito che era una decisione dei Catarisano. Per convincerlo Tolone gli dice che i Merlino si erano rivolti al boss Giuseppe Bruno (assassinato il 18 febbraio 2013) per avere l’autorizzazione ad uccidere Ielapi e uno spacciatore.

Questa in realtà è una bugia ma quando lo spacciatore subisce un attentato, Ielapi si convince e il 5 settembre 2013 arriva sul corso di Girifalco su un motorino guidato da Andrea Guarnieri. I due avvistano Merlino vicino a un negozio di abbigliamento e, nonostante lì davanti ci fosse anche il figlio piccolo del proprietario, il killer, passamontagna in volto, non ha scrupoli: scansa il bambino e spara contro Merlino con una mitraglietta.

L’omicidio di Massimo Merlino nel centro anziani di Caraffa

L’ordine di uccidere Massimo Merlino, dice Ielapi, era arrivato da Tolone e Abbruzzo. In un primo momento il pentito racconta di essersi rifiutato ma di avere dovuto cedere dopo essere stato convocato dal boss Rocco Anello.

Anche in questa occasione si era avviato all’agguato su un motorino guidato da Guarnieri. In mano teneva due pistole, era tanto nervoso che con una si spara su un piede. Questo non lo ferma: scende dal motorino, entra in un centro anziani di Caraffa e con una delle due pistole spara più colpi contro Massimo Merlino che stava giocando a carte seduto a un tavolino.

Le intercettazioni a Massimo Merlino

A questi racconti si aggiungono quelli di Andrea Guarnieri il quale in più racconta che la moto l’avevano rubata con Pietro Abbruzzo a Soverato. Ricorda anche l’episodio dello sparo al piede in occasione del delitto di Massimo Merlino.

Ai rilievi delle telecamere e dei testimoni presenti sui luoghi dell’agguato gli inquirenti sommano le intercettazioni fatte a Massimo Merlino dopo la morte del fratello. Alla sorella e al cognato Merlino racconta di sapere chi ha ucciso il fratello. Cita Salvatore Abbruzzo e afferma che la morte del fratello faceva gioco ai Catarisano perché sarebbe stata vista come una risposta dei Bruno all’omicidio del boss Giuseppe Bruno. Dunque nessuno avrebbe sospettato dei Catarisano i quali avevano eliminato anche Luciano Merlino che, tra l’altro, stava tentando anche di espandersi sul loro territorio.