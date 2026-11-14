Tragico bilancio per lo scontro a San Fili: il costruttore era molto conosciuto nell’area urbana di Cosenza, dove gestiva l’azienda di famiglia e alcuni bed and breakfast

Tra le cinque vittime del tragico incidente sulla statale 107, nei pressi di San Fili, c’è l’imprenditore cosentino Alfredo Spizzirri, 50 anni, professionista molto conosciuto nell’area urbana bruzia dove gestiva da tempo un’impresa di costruzioni e bed and breakfast a Rende e Cosenza. Assieme a lui c’erano sua madre Annamaria Sicilia, classe 1942, e la zia Carmela Sicilia, classe 1940. Tutti erano a bordo della sua Jaguar assieme alla compagna di Spizzirri, Barbara Beltrano, di 45 anni, che è morta successivamente all’ospedale dell’Annunziata dove era giunta in condizioni disperate. La quarta persona coinvolta nel bilancio delle vittime è il conducente della Opel Mokka.

Sul posto sono intervenuti il 118, l’elisoccorso, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato alla messa in sicurezza delle vetture per il rischio di incendio. La dinamica dello scontro è ancora da chiarire. La statale è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi, con il traffico da Cosenza verso Paola deviato lungo la strada del vecchio valico della Crocetta.

Sui social sono in molti a ricordare con affetto il costruttore, sia a Cosenza e Rende che a Fuscaldo, dove trascorreva da sempre le vacanze estive.