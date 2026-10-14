La denuncia di Funaro e Grandinetti: «Un territorio con tante fragilità, con una diaspora giovanile continua, non può permettersi di restare indietro proprio sui diritti e sulle tutele»
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
«Dopo aver chiesto una presa di posizione sulla fuoriuscita del Garante nazionale dall’Enoc, il silenzio della Regione Calabria ci ha insospettito. Abbiamo quindi verificato e ciò che è emerso è sconcertante: la Regione non avrebbe ancora perfezionato la procedura per la nomina del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. Con amarezza scopriamo così una realtà ben più grave: da quasi un anno la Calabria è priva del proprio Garante per l’infanzia e l’adolescenza». È quanto si legge in una nota a firma di Maria Pia Funaro, Segreteria Regionale Sinistra Italiana – Avs, e Giulia Grandinetti – Ugs Calabria.
«Chi ha vigilato, in questo periodo, sulle condizioni di bambine, bambini e ragazzi? Chi ha raccolto le segnalazioni? Chi ha verificato le criticità, protetto i più fragili e riferito alle istituzioni? Nessuno, se non il silenzio», prosegue la nota.
«Perché non è stata ancora garantita la continuità di un organismo fondamentale per la tutela dei diritti dei minori? Perché una Regione che dichiara di voler contrastare lo spopolamento e la fuga dei giovani lascia senza risposta chi protegge chi resta, chi cresce e chi ha bisogno di essere ascoltato?».
«Una Calabria descritta come “straordinaria” – si legge – non può essere una Calabria che abbandona i suoi bambini. Una Regione con tante fragilità, con una diaspora giovanile continua, non può permettersi di restare indietro proprio sui diritti e sulle tutele. Come Avs Calabria chiediamo conto di questa grave carenza. La nomina del Garante è di competenza del Consiglio regionale, ma la responsabilità politica è chiara: la mancata nomina è una scelta, non un incidente. È la cartina di tornasole di una Regione sempre meno attenta ai diritti, alla protezione e al futuro delle nuove generazioni».
«Chiediamo l’immediata nomina del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza: i diritti dei bambini – conclude la nota – non possono attendere la convenienza politica».