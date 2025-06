Disseminare e popolarizzare i Marcatori Identitari Distintivi (MID®️) della Calabria Straordinaria, ovvero quegli elementi unici e distintivi del patrimonio immateriale e materiale regionale, icone e perimetro di una terra ancora inedita ed inesplorata, da narrare come destinazione esperienziale, meta misteriosa di un nuovo Grand Tour spirituale, rievocati attraverso strumenti diffusi e più fruibili, più leggibili e replicabili.

Incorporati in prodotti di uso comune e oggetti fashion, riletti simpaticamente in chiave Pop, i MID non soltanto ambiscono a stimolare senza oicofobia la riappropriazione più leggera della propria storia extra-ordinaria e dei propri patrimoni da parte degli stessi calabresi, ma suggeriscono nuove interpretazioni di sviluppo commerciale, turistico ed economico-circolare; prospettive illuminate di crescita endogena ed eco-sostenibile, altre visioni e misurazioni della qualità della vita, per un Sud meridiano, che non è, parafrasando Franco Cassano, un non-ancora-Nord.

Progetto d’impresa culturale firmato dall’architetto Francesca Felice

È questa la forza e chiave di lettura del progetto d’impresa culturale MID POP DESIGN firmato dall’architetto Francesca Felice (FFA – Architetture & Design) di Corigliano-Rossano, finanziato nel 2024 dal Gal Sibaritide (Ambiente e Green Economy – Misura 6.2 – Intervento 6.2.1: Aiuti all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali) e realizzato nella storica Fabbrica Tessile Bossio a Calopezzati, fucina identitaria che eredita e custodisce la plurisecolare arte della tessitura che nella nostra regione ha trovato in passato la sua culla più forte, viva e bella.

Cifra progettuale e professionale ispirata al governo della bellezza

FFA Architetture & Design sintetizza ed esprime la formazione, la visione e l’esperienza ventennale dell’architetto e designer Francesca Felice. Creativa full time e con ispirazione impressionista, appassionata di scenografia e fashion, oltre ad essere urbanista e ad occuparsi di progettazioni pubbliche e private, l’architetto Felice coordina anche importanti progetti e percorsi di accompagnamento all’emersione di start up d’impresa. La cifra progettuale in tutto ciò che fa è quella della valorizzazione del patrimonio identitario e distintivo dei territori, per suggerirne una rifunzionalizzazione in chiave sociale, culturale, antropologica, economica ed artistica, sempre orientata al governo della bellezza.

Ogni iniziativa firmata FFA Architetture & Design nasce ed è ispirata dal concetto omerico del Nostos, del ritorno. Al Nostos, Francesca Felice ha dedicato l’omonimo progetto di messa in rete degli alberghi diffusi, promosso insieme alla storica associazione europea Otto Torri sullo Jonio e che pone al centro la preliminare costruzione e condivisione di una Carta dei Valori, tra residenti e cittadini temporanei. – Ideato nel 2023, avviato con alcune sperimentazioni imprenditoriali nel corso del 2024, MID POP DESIGN nel 2025 raggiunge la sua evoluzione ed autonomia progettuale ed imprenditoriale, mettendo in campo declinazioni e prospettive ulteriori.

Dal codex purpureus rossanensis al teorema di Pitagora di Luigi Lilio

Il Codex Purpureus Rossanensis (un unicum al mondo, contenente tra le altre singolarità universali, anche la più antica rappresentazione de L’Ultima Cena di Gesù), l’universale Teorema di Pitagora (elaborato oltre 2500 anni fa nella celebre Scuola italica, nell’antica Kroton), Luigi Lilio (al quale si deve dal 1582 il Calendario Gregoriano usato in tutto il mondo), Sybaris (la più ricca e influente polis della Magna Graecia, il cui aggettivo Sibarita è universalmente riconosciuto come sinonimo di eleganza e raffinatezza), il Bos Primigenius nella straordinaria Grotta del Romito a Papasidero (il cui misterioso autore viene considerato il Michelangelo della Preistoria).

Dai Bronzi di Riace e Ferramonti di Tarsia a Nosside di Locri e Telesio

E poi i Bronzi di Riace (due capolavori unici e le uniche statue al mondo ad avere la caruncola lacrimale realizzata con una pietra rosa posta fra occhi e naso), il Cedro Diamante (il più apprezzato, ricercato dai ministri delle comunità ebraiche perché ritenuto il più bello), Ferramonti di Tarsia (il più grande campo di concentramento per ebrei in Italia ed unico della Storia dove non si registrarono vittime), Nosside di Locri (una delle prime donne e poetesse occidentali ad avere affermato, attraverso la propria sensibilità artistica, l’essere femminile), gli Arbëreshë di Calabria (la più grande comunità italo-albanese del mondo, da oltre 500 anni in Calabria), Italìa (il nome che la Calabria ha donato a tutta la Penisola italiana), Bernardino Telesio (il filosofo che da Cosenza, nel Cinquecento, fondò il Naturalismo) e la Liquirizia di Calabria (riconosciuta come la più pregiata al mondo, per la cui estrazione industriale la Calabria ha inventato i conci ed oggi celebrata nell’unico Museo aziendale della Liquirizia, l’Amarelli di Corigliano-Rossano).

Prodotti realizzati dall’antica fabbrica tessile Bossio di Calopezzati

Sono, questi, alcuni dei MID censiti nella mappatura regionale ufficiale, richiamati in icone POP nel progetto di fashion identitario, interpretato da FFA e realizzato attraverso l’esperienza artigianale della storica Fabbrica Tessile Bossio scelta negli anni scorsi anche da Fendi per il progetto HAND IN HAND, 15 pezzi unici della borsa Baghette realizzati in fibra di ginestra.

Tutti colorati con liquirizia calabrese, la più pregiata del mondo

Realizzate con filati ottenuti dalla ginestra e dalla canapa, completamente ecosostenibile, con materiali naturali e senza l’uso di macchinari, questo prodotto esclusivo è stato colorato con uno dei Marcatori Identitari Distintivi (MID®️) della Calabria extra-ordinaria, la liquirizia calabrese, quella da sempre ed autorevolmente considerata la più buona e pregiata che ci sia al mondo, impreziosita da ricami che suggeriscono una narrazione ancora inedita ed inesplorata di questa terra.

Lo studio originario sulle zampere delle maestre tessitrici

MID POP DESIGN, tra le prime traduzioni imprenditoriali del progetto regionale dei MID per Calabria Straordinaria ideato dal comunicatore e lobbista Lenin Montesanto, trova la sua genesi e fonte di ispirazione anche nel progetto Cutrì, dall’omonimo elemento onomastico (riferito al colore verde degli occhi richiamanti quelli del coccodrillo), attribuito a una delle storiche famiglie marinare di Cariati (Cs), tra quelle che fino agli anni ’80 del secolo scorso hanno annoverato maestre tessitrici, interpreti della millenaria arte ed esperienza ai telai artigianali, soprattutto di derivazione ottomana.

L’importante lavoro di ricerca e studio è stato quello di recuperare quelle che in dialetto locale venivano chiamate zampere, matrici antichissime, disegni e codici ancestrali, tramandati da donne a donne al telaio: sono state digitalizzate e catalogate. Saranno anch’esse riprodotte, nelle prossime declinazioni del progetto d’impresa culturale, su nuovi tessuti, ceramiche, complementi d’arredo, oggetti diversi per consegnare al futuro memorie di mani femminili e trasferire emozioni e sensazioni di una terra antica, ancora poco conosciuta, capace di far condividere esperienze ed emozioni uniche ed irripetibili.

Dalla collezione mare alla borsa Scanderbeg donata al premier Rama

In questi anni MID POP DESIGN ha già visto diverse sperimentazioni: dalla realizzazione, in esclusiva per Ambrosia Room & Apartment (Corigliano – Rossano) della prima Collezione Mare tematizzata sui MID®️ che re-intrepreta liberamente in chiave Pop Art ben 11 dei 100 Marcatori Identitari Distintivi censiti nella mappatura ufficiale regionale; alla collezione tessile Mid Pop Design tematizzata sul MID Arberia, ideata, rappresentata da una linea di borse per l’estate e condivisa in esclusiva nell’ambito dell’evento di presentazione del concept di destinazione turistico-esperienziale Vakarici – Il Salotto Diffuso progettato dal comunicatore Lenin Montesanto e disegnato in brand di marketing territoriale da Roka Produzioni. Un prototipo della borsa Scanderbeg è stato consegnato nel 2024 a Tirana, anche al Primo Ministro albanese Edi Rama.

Fino all’edizione limitata presentata per i 30 anni di Odissea 2000

La collezione di parei in chiffon, disegnata da FFA – Francesca Felice Architetto è stata declinata infine, di recente ed in edizione limitata, sui due storici ed iconici cavallucci Marina e Marino, mascotte ufficiali di Odissea 2000, il più famoso ed importante Parco acquatico italiano ed europeo interamente tematizzato al mito omerico di Ulisse, il cui epico viaggio interseca la narrazione dei Marcatori Identitari Distintivi (MID®️) della Calabria Straordinaria. Questa limited edition è stata presentata in occasione del 30esimo anniversario dell’Acquapark dei record, celebrato con l’apertura della stagione 2025 nei giorni scorsi. – (Fonte: FFA – Architetture & Design – Lenin Montesanto/Contenuti Strategie & Lobbying).