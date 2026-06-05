Alla consegna hanno partecipato il direttore di Neonatologia e Tin dell’Annunziata, Gianfranco Scarpelli; il sindaco di Diamante, Achille Ordine; l’assessore Micaela Belcastro; il presidente di “Octopolis Foundation”, Antonio Rancati, e la presidente del gruppo “Coloriamo Diamante”, Angela Marra

Un gesto che racchiude speranza e cura, un gesto semplice che unisce la creatività e l’amore per il prossimo quello che questa mattina, nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale “Annunziata” di Cosenza, ha dipinto le emozioni nei volti di mamme e papà, di medici e personale sanitario che si prendono cura dei prematuri.

Per questi bimbi, le signore del gruppo “Coloriamo Diamante” hanno realizzato all’uncinetto venti polpi colorati in cotone, con lunghi tentacoli a cui “aggrapparsi” nei momenti delicati, lontano dalle carezze e dal contatto diretto con mamma e papà.

Il filo che collega Diamante al prossimo

Alla consegna hanno partecipato il direttore della UOC di Neonatologia e TIN dell’Annunziata, dottor Gianfranco Scarpelli; il sindaco di Diamante Achille Ordine; l’assessore al Welfare e alle Politiche per l’Infanzia del Comune di Diamante, Micaela Belcastro; il presidente di “Octopolis Foundation”, Antonio Rancati; Angela Marra, presidente del Gruppo “Coloriamo Diamante” le cui volontarie hanno creato, con l’uncinetto, i polpi colorati.

L’umanizzazione delle cure

«Questa iniziativa – ha dichiarato il Direttore della UOC di Neonatologia e Tin, Gianfranco Scarpelli, nel ringraziare i promotori della donazione – rafforza il nostro impegno per una umanizzazione delle cure raccomandata e sostenuta dal nostro Direttore Generale, Vitaliano De Salazar. Siamo sempre di più aperti alla società civile, al supporto e alla collaborazione di tutti perché l’ospedale è un bene della comunità ed i cittadini nel sentirsi parte attiva nel supportare e proteggere i presidi pubblici di sanità e diritto».

Percorso amorevole verso i bimbi prematuri

«Tra i tanti significati del dono, vedere chi ha realizzato a mano questi polpi e consegnarli, a nome di un gruppo di settanta volontarie, a chi si prende cura ogni istante di queste piccole vite, nell’assistere le famiglie, nel dare calore è come toccare con mano l’importanza di questo gesto che semina bellezza e speranza – ha detto l’Assessore Micaela Belcastro. Siamo felici di aver potuto dare il nostro contributo a questo percorso amorevole verso i prematuri, di aderire con convinzione e afflato al progetto “Octopus Therapy” che, grazie al Presidente Rancati, ha coinvolto Diamante congiungendola alle altre realtà che lo alimentano ogni giorno. Semplicemente. Con amore, altruismo, generosità ed empatia».

Un gesto emozionante

«Emozionati di aver incontrato uno staff medico molto professionale e motivato nell’assistenza dei neonati patologici e nati prematuri, un impegno importante che coniuga la moderna tecnologia con un grande senso di accoglienza. Un ambiente di grande umanità. Questi generosi gesti delle signore di “Coloriamo Diamante” sono importanti perché danno supporto ai piccoli pazienti e sono un segno di forte solidarietà per le loro famiglie – ha rimarcato il Presidente Antonio Rancati. Rafforzano inoltre il processo di umanizzazione delle cure, e questo è un elemento indispensabile in un settore altamente impegnativo come quello della Terapia Intensiva Neonatale. Ringrazio l’Assessore Belcastro per aver sposato fin da subito questa bellissima iniziativa con Coloriamo Diamante e il dott. Scarpelli per la sentita accoglienza».