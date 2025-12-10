Il seme della partecipazione e della conoscenza istituzionale è stato piantato nelle Scuole Secondarie di Primo Grado di Sibari, Doria, Lauropoli e Cassano. Con l'avvio della fase formativa del progetto pilota “Ragazzi in Comune - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi”, l'Amministrazione di Cassano All’Ionio si è mossa per fornire agli studenti le basi teoriche essenziali per comprendere il complesso meccanismo della vita pubblica. A guidare gli incontri sono stati la Presidente del Consiglio comunale, Sofia Maimone, affiancata dagli Assessori con delega all'Istruzione, Teresa Lanza, e alla Cultura, Ottavio Marino.

Durante le sessioni, la Presidente Maimone e gli Assessori hanno illustrato ai giovani studenti, con un linguaggio chiaro e accessibile, i pilastri dell'ente locale iniziando dal funzionamento del Comune e la ripartizione dei poteri, spiegando il ruolo della Giunta e le funzioni del Consiglio Comunale, precisando le competenze specifiche e i ruoli chiave all'interno dell'Amministrazione concludendo con i diritti e i doveri fondamentali che definiscono il cittadino. L'iniziativa non si è limitata a una lezione frontale, ma ha favorito un dialogo aperto, con la Presidente e gli Assessori che hanno risposto a una miriade di domande e curiosità, dimostrando l'alto livello di interesse e coinvolgimento degli studenti.

L'origine del progetto risale all'inaugurazione dell'anno scolastico, quando numerosi studenti avevano espresso al Sindaco Gianpaolo Iacobini e al corpo docente, guidato dal Dirigente Scolastico dell'IC Lauropoli - Sibari - Cassano Jonio, Michele Marzana, un forte desiderio di partecipare attivamente alla vita comunale. L'Amministrazione, in sinergia con la scuola, ha dato prontamente seguito a questa richiesta, mettendo in moto l'iter per la realizzazione del Consiglio dei Ragazzi. "È fondamentale che i nostri giovani comprendano fin da subito come funziona la macchina amministrativa. Questo progetto non è solo un gioco, ma una vera palestra di democrazia e partecipazione attiva per formare i cittadini di domani," è il messaggio del Presidente Maimone.

Conclusa la fase didattica, il progetto entra ora nella sua fase più dinamica e pratica. I ragazzi delle classi terze si prepareranno a vivere un'esperienza pienamente democratica. Gli studenti inizieranno a costituire le proprie liste elettorali e verrà stilato e scelto il programma elettorale. Immediatamente dopo questa prima fase, sarà avviata una vera e propria campagna, favorendo il confronto, la comunicazione e lo spirito democratico, il tutto nel rispetto delle regole che disciplinano le elezioni dei "grandi". Il culmine di questo percorso è atteso entro la fine di gennaio, quando si terranno le elezioni formali che porteranno all'insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sancendo così l'ufficiale ingresso degli studenti nell'agone politico-amministrativo simulato, ma estremamente formativo.