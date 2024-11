Il vincitore ha realizzato con una giocata un 9 un'estrazione frequente. L'ultimo concorso ha distribuito premi per 21,5 milioni di euro in tutta Italia

La Calabria sorride con il 10eLotto di giovedì 23 novembre. A far festa un fortunato giocatore a Roggiano Gravina nel Cosentino. Nella località calabrese, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro in seguito a un “9” in un'estrazione frequente.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,5 milioni di euro, per un totale di oltre 3,4 miliardi da inizio anno.