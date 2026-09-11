È uscita dall'Eremo alle prime luci del giorno e sulle spalle dei portatori ha iniziato la sua discesa. La Vara della Madonna della Consolazione va incontro alla Città di Reggio di cui è protettrice e, attraverso il c orso Garibaldi, raggiungerà la cattedrale del Duomo dove resterà fino alla prima domenica dopo la festa della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio (21 novembre oppure la domenica successiva ). Sarà allora che il Quadro tornerà all'Eremo, sempre sulle spalle dei portatori della Vara, in occasione della processione di ritorno.

Tappa significativa di questo tradizionale e atteso appuntamento religioso e la Consegna che ha dato il nome anche alla piazzetta dove tradizionalmente avviene. Qui al cospetto dei fedeli e delle autorità civili e militari, il simbolico passaggio della Sacra Effigie della Madonna della Consolazione dai Frati Minori Cappuccini, che la custodiscono nella Basilica dell'Eremo da novembre fino a settembre, all'arcivescovo di Reggio – Bova Fortunato Morrone, dunque alla città di Reggio.

Questo sabato 12 settembre, quest'anno pienamente coincidente con la celebrazione cattolica del Santissimo Nome di Maria, è il giorno della discesa della Vara.

« ». Così Pietro Ammendola, guardiano del convento dei frati Cappuccini e rettore e parroco della basilica Santa Maria Madre della Consolazione di Reggio Calabria.

« », ha dichiarato l'arcivescovo di Reggio -Bova, monsignor Fortunato Morrone.

« », così il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.

« », così la prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro.

« », così la senatrice Tilde Minasi.

« », così il senatore Nicola Irto.