Antonia Salzano incontrerà gli studenti delle scuole cittadine e consegnerà una reliquia alla parrocchia di Santo Stefano di Nicea e sarà accolta dai padri cappuccini all’Eremo
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Giovedi 8 ottobre la mamma di Carlo Acutis tornerà a Reggio Calabria per incontrare in Seminario gli studenti delle scuole cittadine. L'iniziativa è in programma alle ore 9,15 nella cappella San Paolo.
Nel pomeriggio Antonia Salzano sarà alle 18.00 ad Archi Cep per consegnare una reliquia di Carlo alla parrocchia di Santo Stefano di Nicea. A seguire, alle 19.00, sarà accolta dai padri cappuccini all'Eremo per una sua testimonianza presso la basilica della Madonna della Consolazione.