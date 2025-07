«Sono una docente di sostegno e vorrei condividere con voi un risultato straordinario». Inizia così la lettera che un'insegnante di Vibo Valentia ha inoltrato alla nostra redazione. Protagonista è un suo alunno speciale: Lorenzo, un ragazzo con sindrome di Down che ha appena conseguito il diploma di maturità all’Istituto alberghiero “E. Gagliardi” di Vibo Valentia.

Lorenzo ha 23 anni e tante passioni. Oltre alla cucina, è attratto dal mondo dell'audiovideo e del montaggio. È per questo che inizialmente si era iscritto al Liceo artistico, poi il Covid e la scoperta di un'altra vocazione, quella per i fornelli, che l'ha portato all'Istituto alberghiero, dove nei giorni scorsi ha sostenuto l'esame di Stato come tutti i suoi compagni festeggiando poi la conclusione di un percorso di studi che l'ha visto impegnarsi moltissimo.

«Un traguardo che arriva al termine di un lungo cammino fatto di passione, fatica, studio, sport e soprattutto fiducia. Un cammino non sempre facile - ammette la docente - ci sono stati momenti in cui lo scetticismo ha preso il sopravvento, in cui il peso del pregiudizio sembrava più forte della speranza. Sono stati anni di lavoro, costanza e determinazione, in sinergia con la famiglia e con la scuola oggi si può dire, a voce alta, che ne è valsa la pena. A chi ancora pensa che certi obiettivi siano irraggiungibili per molti alunni con disabilità, voglio dire: non fermiamoci all’etichetta. Non sottovalutiamo la forza del desiderio, la potenza della costanza e il ruolo essenziale che noi insegnanti insieme alle famiglie e alla scuola abbiamo nel creare occasioni reali di crescita».

Ma non c'è solo la scuola. Lorenzo vive a Vibo Valentia con mamma, papà e la sorella Laura di 27 anni. Sono originari di San Costantino di Briatico e proprio lungo quella costa, Lorenzo va spesso a pesca con il padre. E arriviamo al capitolo sport, altra sua grande passione. Continua a leggere su Il Vibonese