Per raggiungere il villaggio di Berè, nel centro-sud del Burkina Faso, sono servite oltre tre ore di viaggio sul pulmino della missione. Le prime due si fanno su una delle vie principali che collegano il Sud del Paese con la capitale: una strada asfaltata a corsia singola, molto trafficata, che corre dritta verso la parte più verde del Burkina. L'ultima ora si percorre invece su una stradina in terra battuta, che conduce nel cuore del Sud.

È una regione fecondata da piogge più copiose e frequenti che altrove, e il paesaggio lo dimostra. La vegetazione è più rigogliosa, gli allevamenti di bestiame sono più produttivi, i prodotti agricoli più abbondanti e a buon mercato.

Durante una pausa dall'attività di assistenza sanitaria, il dottor Zicchinella vede passare una piccola mandria di buoi con la gobba, tipici di questo angolo d'Africa. A condurla al pascolo sono tre piccoli pastori: Kausoum, 12 anni, Nouredine, 9, e Inoussa, 11.

I tre sono legati da una solida amicizia. Durante la settimana vanno a scuola. Nel fine settimana portano il bestiame al pascolo dall'alba al tramonto, per racimolare qualche "sifa", come in Burkina viene chiamata la moneta locale, e aiutare così le loro famiglie.

«Sono bravi scolari prima di essere bravi pastori», racconta il medico. Hanno tanti sogni da realizzare e, dai loro racconti come dai loro occhi, traspaiono tenacia e determinazione. Una forza che li accomuna e che le difficoltà quotidiane delle loro giovani vite non hanno minimamente affievolito.