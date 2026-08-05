Una delegazione guidata dall'associazione Magna Grecia Outdoor è salita a bordo del prestigioso veliero della Marina Militare per donare i prodotti tipici del territorio e illustrare al Comandante Montella l'ambizioso piano integrato "Oltre il Mare”

Nelle acque cristalline della Costa Viola, la Nave Scuola Palinuro è tornata a essere il palcoscenico di un incontro straordinario tra l'eccellenza della Marina Militare e l'associazionismo locale. Grazie all'iniziativa dell'associazione Magna Grecia Outdoor, una delegazione di Scilla è stata accolta a bordo dal Comandante della nave goletta, il Capitano di Fregata Luca Montella, portando con sé il calore del territorio attraverso i profumi e i colori degli omaggi tipici della zona.

Il Comandante Montella ha accolto la delegazione sottolineando come la Palinuro non sia solo un'unità di formazione, ma un vero "punto di riferimento" per chi ama il mare, capace di stringere ogni anno legami sempre più forti con le comunità locali. In questo clima di reciproca stima, Giovanni Luca Bellantoni e la presidente di Magna Grecia Outdoor, Angela Latella, hanno avuto l'opportunità di presentare al Comandante il progetto "Oltre il Mare".

Il piano, già proposto al Ministero dell’Ambiente, mira a creare un modello unico di integrazione Mare-Monti. L'idea illustrata prevede la valorizzazione della biodiversità attraverso l'istituzione di un Parco Marino a Capo Paci, il ripristino delle storiche "armacie" (muretti a secco) e la creazione di un corridoio ecologico che colleghi le vette dell'Aspromonte alle grotte marine. Un punto cardine del progetto, che ha trovato grande attenzione a bordo, è il protocollo di "Ocean Literacy" (alfabetizzazione oceanica) da svolgere proprio in collaborazione con le Navi Scuola della Marina per sensibilizzare le nuove generazioni sulla tutela dell'ambiente marino.

La visita ha vissuto il suo momento più solenne e commovente con il lancio di una corona d'alloro tra le onde. Un rito collettivo in memoria del Comandante Natale De Grazia, Medaglia d’Oro al Merito della Marina, che ha unito in un silenzio carico d'emozione l'equipaggio della Palinuro e la comunità di Scilla nel ricordo di un uomo che ha dato la vita per la difesa dei nostri mari.