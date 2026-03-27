Le piste di Monte Curcio a Camigliatello Silano riaprono domani, 28 marzo, grazie a una nevicata primaverile. Lo comunica l’Arsac, gestore degli impianti di risalita della località. «Finalmente neve», sottolinea l’Arsac, ricordando che l’ultimo tratto della pista blu resterà chiuso. L’ente segnala che, essendo neve primaverile, le condizioni possono variare rapidamente e non è possibile garantire la durata dell’apertura.

Il periodo è considerato insolito, trattandosi di fine marzo, ma gli appassionati di sci sono invitati a sfruttare l’opportunità offerta dalle condizioni attuali. Domani mattina sarà pubblicato il bollettino ufficiale con tutte le informazioni aggiornate sulle piste e sulle condizioni meteorologiche.