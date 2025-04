A Reggio, alla Camera di Commercio, l’Its Academy Pegasus presenta L'Arca dei Fèaci, la prima nave scuola della Marina Mercantile.

«La prima nave scuola Mercantile d’Italia, forse d’Europa, entro il 19 maggio dovrebbe essere dentro il porto di Gioia Tauro. Adesso si trova nei cantieri Noè ad Augusta. Si tratta di una nave dismessa e donata all’Its Academy Pegasus. È la storica nave Edra dedita al trasporto passeggeri tra Reggio Calabria e Messina, lunga 68 metri e con una capienza di 600 passeggeri, riadattata e integrata con aule, laboratori, cuccette, mensa e tutto quello che servirà per renderla operativa. I lavori sono in fase di ultimazione e assicureranno la sua piena navigabilità in sicurezza e la dotazione di attrezzature altamente tecnologiche». Lo ha annunciato Ferdinando Loiacono, direttore del Its Academy fondazione Pegasus, con sede a Polistena nel reggino, consolidata avanguardia nel settore della Logistica e della Formazione.

Sarà, dunque, varata a maggio e sarà di casa al porto di Gioia Tauro "L'Arca dei Feaci”, la prima Nave scuola della Marina mercantile Italiana al centro dell’omonimo progetto presentato appunto dall’Its Academy Fondazione Pegasus e finanziato con i fondi del Pnrr. La presentazione questa mattina nel salone della Camera di Commercio di Reggio Calabria, in occasione dell'incontro moderato dalla giornalista Santa Giannazzo.

Al tavolo con il padrone di casa, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, anche Salvatore Auddino, Ferdinando Loiacono e Marcello Filocamo, rispettivamente presidente, direttore e revisore dei conti del Its Academy fondazione Pegasus, e Roberto Carraro, fondatore Carraro Lab.

