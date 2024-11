Ai precari saranno destinati 15 milioni e 400mila euro

CATANZARO - L’assessorato al Lavoro ha trasmesso alla ragioneria generale della Regione Calabria il decreto d’impegno per il pagamento di sussidi e integrazioni a favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Le somme sono relative al periodo giugno-ottobre, oltre che degli assegni al nucleo familiare degli lpu, relativi al primo semestre del 2014. L’assessore Nazzareno Salerno ha fatto sapere che “sono stati stanziati 15 milioni e 486mila euro per far fronte al pagamento della terza tranche in anticipazione del contributo 2014 dei sussidi e delle ore integrative di lsu e lpu”. “Le risorse stanziate - ha dichiarato Salerno - sono state determinate per ciascun ente in misura pari alla copertura massima di 5 mesi” e che “807mila euro sono stati messi a disposizione per il pagamento degli assegni al nucleo familiare degli lpu per il periodo gennaio-giugno 2014”.