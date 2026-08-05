Una sfida che va oltre lo sport quella che sarà affrontata da Federico, 36 anni, paziente ematologico in remissione da una leucemia mieloide cronica, che il prossimo 13 agosto attraverserà lo stretto di Messina a nuoto. Al fianco del giovane, l'Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), in collaborazione con 'Traversata dello stretto amatoriale'.

Federico nuoterà per circa tre chilometri nello stretto di Messina per lanciare un forte messaggio di speranza e di solidarietà. «L'acqua da sempre è il mio elemento, desidero trasformare la mia esperienza in un messaggio di forza di volontà e rinascita, ma senza la ricerca tutto questo non sarebbe possibile», dichiara.

Federico parteciperà alla sfida insieme ad altri trenta partecipanti. La partenza è prevista alle ore 8.00 da Torre Faro (Messina), l'arrivo alle 9.30 circa a Cannitello (frazione di Villa San Giovanni Reggio Calabria).