È online la nuova puntata del podcast curato da Franco Laratta "La sedia vuota" dedicato all'Aspromonte. Protagonista Alessandro Frontera. Lui è un trentenne nato in Lombardia da genitori calabresi.

Nel 2018 ha fatto una scelta che ha rivoluzionato la sua vita. Una scelta radicale: «Sì. Ho fermato la mia vecchia vita per cominciarne una completamente nuova». E così ha mollato il lavoro, i genitori, gli amici e 35 anni di vita in Lombardia per tornare dai nonni in Calabria, a Umbriatico (KR).



Nel 2018, appena in Calabria nasce in lui il desiderio di fare un viaggio, per la precisione: un cammino. Un percorso a piedi, a stretto contatto con la natura. «Ho camminato per 197 km, attraverso vigneti, uliveti, borghi antichi, centri turistici, parchi nazionali, laghi meravigliosi, città moderne, luoghi spirituali e religiosi. Da Cirò Marina sul Mar Ionio, quota più bassa del viaggio, ho percorso 4873m in salita per raggiungere il punto più alto, il Monte Botte Donato (1833m s. l. m. ), e per superare tutte le altre montagne».



Ora è tornata in lui la voglia di un nuovo e ben più duro cammino in solitaria: il 23 ottobre attraverserà l’Aspromonte per 5 giorni da un capo all’altro, per poi giungere a Scilla. Alessandro è gasatissimo: «Non vedo l’ora!».