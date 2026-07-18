La Regione Siciliana ha affidato al Gruppo Share le attività di comunicazione istituzionale, marketing territoriale e promozione delle iniziative regionali. Una scelta che conferma come la comunicazione pubblica sia ormai una leva strategica per valorizzare il territorio, rendere comprensibili le politiche amministrative e costruire un rapporto di fiducia con cittadini, imprese e investitori.

Oggi, infatti, comunicare non significa semplicemente essere presenti sui social. Una comunicazione istituzionale efficace richiede competenze, progettazione, trasparenza e capacità di raccontare risultati, servizi e opportunità con linguaggi adatti ai diversi pubblici.

È qualcosa di molto diverso dalla rincorsa ai “like” o ai reel improvvisati che sempre più spesso popolano i profili di politici e amministratori, trasformando la comunicazione pubblica in una sequenza di messaggi autoreferenziali o superficiali.

Le istituzioni hanno il dovere di informare, spiegare e coinvolgere. Devono costruire credibilità, non soltanto visibilità. Per questo l’affidamento al Gruppo Share assume un significato che va oltre il singolo incarico: testimonia la crescente consapevolezza che una comunicazione professionale è parte integrante del buon governo e rappresenta uno strumento essenziale per promuovere lo sviluppo, attrarre investimenti e valorizzare l’identità e le potenzialità della Sicilia.