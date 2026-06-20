La Tazzina della Legalità, associazione culturale nata da un’idea di Sergio Gaglianese, vicepresidente nazionale di Confassociazioni, all’indomani del grave attentato incendiario subito nel luglio 2022 dalla sede di località Copanello della Guglielmo Caffè Spa, amplia la propria presenza sul territorio nazionale con la nascita della Delegazione Lombardia.



La nuova struttura regionale si aggiunge alle delegazioni già operative in Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Puglia, Emilia-Romagna e Sicilia, coordinate rispettivamente da Marco Sorbara, Mauro Esposito, Marco Limoncelli, Mary Troiano, Stefania Ascari e Piera Aiello.



Alla guida della Delegazione Lombardia è stata nominata Rossana Rita Ricciardi, messinese di nascita, laureata in Giurisprudenza e dirigente scolastico presso l’Istituto Omnicomprensivo di San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo.



Il suo percorso professionale, maturato nel settore dell’istruzione, è stato sempre caratterizzato da una particolare attenzione ai principi costituzionali, alla cultura della legalità e al valore della formazione delle nuove generazioni.



Nel ruolo di referente regionale, Rossana Rita Ricciardi coordinerà le attività dell’associazione in Lombardia, promuovendo iniziative di sensibilizzazione, confronto e partecipazione sui temi della legalità, coinvolgendo cittadini, istituzioni e mondo scolastico.



«La nascita della Delegazione Lombardia rappresenta un ulteriore passo nel percorso della Tazzina della Legalità – dichiara il presidente Sergio Gaglianese – perché dimostra come la cultura della legalità possa creare una rete sempre più ampia di persone, territori e istituzioni unite dagli stessi valori».



Il ruolo di segretario generale della Delegazione Lombardia sarà ricoperto da Agostino Lo Chiatto, direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco.



La nuova referente regionale ha già dato impulso alle attività territoriali attraverso l’organizzazione, lo scorso 23 maggio, dell’iniziativa “Non c’è libertà senza legalità”, ospitata presso il Palazzetto dello Sport di San Giovanni Bianco.



All’evento hanno partecipato i sindaci di San Giovanni Bianco, Enrica Bonzi, di Vedeseta, Luca Locatelli, di Camerata Cornello, Andrea Locatelli, e di Taleggio, Gianluca Arnoldi, insieme al dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo Giovanni Franco, al comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Zogno, maresciallo maggiore Francesco Renna, al comandante della Stazione Carabinieri di San Giovanni Bianco, maresciallo Pietro Vital, e al parroco don Gianluca.



Presenti anche alcuni componenti del direttivo nazionale dell’associazione: il presidente Sergio Gaglianese, Mary Troiano, Silvio Valzani, Nicola Catanese e Mimmo Scordino.



Con la nascita della Delegazione Lombardia, la Tazzina della Legalità rafforza la propria missione: costruire una rete nazionale capace di promuovere la cultura della legalità, della responsabilità e della partecipazione civile.