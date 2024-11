Una tragedia enorme, tre fratelli che hanno perso la vita in un incendio e altri familiari che lottano tra la vita e la morte. Perché non si sono presi provvedimenti prima? Cosa sarebbe potuto cambiare? Oggi a Dopo la notizia, il format condotto da Pasquale Motta, andrà in onda uno speciale di un'ora dedicato alla strage di Catanzaro in diretta dai luoghi del rogo, con ospiti e dettagli sull'ennesima tragedia dell'indifferenza. L'appuntamento è alle 14.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivùSat e 820 Sky.