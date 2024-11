Non solo i 100mila euro in favore della società rossoblù, all'imprenditore e leader di Alternativa popolare sollecitata anche una sede dell'ateneo privato. Ecco com'è andata, nelle parole del dg Antonello Gagliardi

Il tour in Calabria del leader di Alternativa popolare nonché presidente di UniCusano, Stefano Bandecchi, continua a riservare sorprese. Negli scorsi giorni l’annuncio, durante una conferenza stampa tenutasi a Vibo Marina, di una sponsorizzazione di 100mila euro in favore dell’Us Vibonese che attualmente sta affrontando il campionato di Serie D. Il tutto era stato concordato in un precedente incontro con il direttore generale dei rossoblù Antonello Gagliardi. E attraverso una nota della società è stato spiegato lui come si sono svolti i colloqui ed è stata annunciata un’altra importante iniziativa ovvero «quella di portare a Vibo una sede fisica della sua Università UniCusano».

La richiesta è partita proprio da Gagliardi. «L’idea è piaciuta al presidente Bandecchi – si legge ancora nella nota -. Ha promesso che a breve la sua struttura ci contatterà per definirne i dettagli tecnici operativi».

La Vibonese comunque ha precisato che «già da alcuni mesi il direttore Gagliardi ha avviato contatti per raggiungere importanti imprenditori fuori regione, già impegnanti nel mondo del calcio, o desiderosi di impegnarsi in questo ambito, al fine di rafforzare la compagine societaria della U.S. Vibonese Calcio s.r.l.». E che «ha cercato, da inizio anno, di contattare il presidente Stefano Bandecchi, alla luce del suo tentativo di acquisire la Reggina e successivamente di sostenerla con un importante sponsorizzazione. I filtri che giustamente proteggono un importante imprenditore dalle richieste di contatto e dalle proposte di migliaia di soggetti, hanno fatto arrivare ad uno scambio di email con la segreteria della presidenza della Università Cusano tra il 15 ed il 21 febbraio. Si è prospettata, allora, la possibilità di incontrarlo per approfondire la conoscenza dell’idea lanciata e quella personale con Stefano Bandecchi, durante un mini tour che avrebbe fatto in Calabria i primi di aprile».