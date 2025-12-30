Ha 29 anni, è di Praia a Mare e lavora come attore già da molti anni. Sono numerose, infatti, le sue precedenti apparizioni al cinema, in tv e al teatro. Durante la messa in onda del film, sono stati decine i messaggi di congratulazioni arrivati da parte dei suoi concittadini

C’è anche il praiese Roberto Scorza, nel cast del film “La voce La voce di Cupido” del ciclo “Purché finisca bene”, andato in onda ieri sera su Rai Uno. L’attore calabrese, 29 anni, da tempo vive e lavora a Roma, ma è legatissimo alla sua terra, dove risiede ancora la sua famiglia.

La commedia romantica, girata in gran parte in Calabria, ha per protagonista Chiara Francini. L’opera ha catalizzato l’attenzione di quasi tre milioni di spettatori e vinto la sfida del prime time contro il classico televisivo natalizio “Mamma ho perso l’aereo”.

Una lunga carriera

Roberto Scorza recita sin da giovanissimo. Con una laurea in Arti e Scienze dello spettacolo conseguita alla Sapienza Università di Roma e una serie di attestati, il giovane vanta già una lunga gavetta alle spalle, con numerose apparizioni al cinema e in tv. Scorza è attivo anche nel mondo del teatro.

Ieri sera sono stati decine i messaggi di auguri e felicitazioni arrivati dai suoi concittadini, che si sono detti orgogliosi di lui.

La voce di Cupido

La trama narra le vicende di Paola, una donna che sfida i pregiudizi di un settore prettamente maschile ereditando il camion del padre, ribattezzato "Armando". “La voce di Cupido” è una commedia romantica che emoziona e trascina lo spettatore nelle meraviglie della Calabria più autentica.