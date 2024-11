“Perché Gratteri è così popolare?” e “Cos’è per te il Sud?”. Due domande secche, dirette e rigorosamente di attualità. La giornalista Carla Monteforte intervista la gente in modalità smart nella prima puntata de LaCapitale Smart.

Un modo veloce per tracciare l’opinione delle persone che, da quanto emerso, hanno un’alta considerazione del procuratore aggiunto di Catanzaro, Nicola Gratteri: «È in continuità con i più grandi magistrati che hanno segnato la storia italiana», e amano il Sud perché «è casa, è cuore» e va difeso e riconosciuto nella sua grandezza storica e culturale, «è una grande risorsa, un patrimonio di storia, cultura e tradizioni. Smettiamo di considerarlo come l’appendice meridionale dell’Italia e iniziamo a vederlo come il centro di un’area geopoliticamente cruciale», ha dichiarato Gabriele Checchia, già ambasciatore d'Italia Ocse e Nato.

Il format, studiato e prodotto da LaCapitale, la nuova testata del gruppo Pubbliemme-Diemmecom, e dalla società di organizzazione eventi, comunicazione e produzioni televisive Viacondotti21, in onda sul canale 19 del DTT, sul canale 419 di Tv Sat e 820 di Sky.