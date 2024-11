Sarà Alessio Praticò, uno degli esponenti più in ascesa del cinema calabrese,l’ospite de LaCapitale Vis-à-Vis, il talk show condotto da Paola Bottero, direttore strategico del network LaC. L’attore, nato e cresciuto a Reggio Calabria, è noto per aver recitato in alcune grandi produzioni come Il Traditore (2019) e Lo Spietato (2019) a fianco di colleghi del calibro di Pierfrancesco Favino e Riccardo Scamarcio.

L’appuntamento con Vis-à-Vis in onda oggi venerdì 25 febbraio alle 14 e alle 20 su LaC Tv, canale 19 del DDT, su LaC Sat, canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. La puntata sarà disponibile anche su LaC Play.