Una mobilitazione corale per dire "no" ai conflitti e "sì" alla cultura dell'incontro. Da Lamezia Terme un forte messaggio di pace nella mattinata di oggi con una partecipata manifestazione per le vie della città. Un appuntamento che ha coinvolto numerose realtà associative, parrocchiali e del Terzo settore, da piazza della Repubblica fino a corso Numistrano, per concludersi all'interno del Duomo.



Cartelli, slogan e canti hanno caratterizzato la giornata nata dalla collaborazione tra diverse realtà che operano quotidianamente nel campo del sociale, della disabilità, della famiglia e dei giovani. Hanno aderito alla marcia l'Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo), Azione cattolica, i Focolarini, Il Girasole, Lucky Friends e Luna Rossa. Gli uffici diocesani, la Pastorale familiare, la Pastorale giovanile e l'Ufficio per i Problemi sociali, il Lavoro, la Giustizia e la Pace, gli scout e l'Unitalsi.

«La marcia - hanno sottolineato gli organizzatori - non è solo un evento per gli addetti ai lavori, ma un invito aperto a ogni singolo cittadino, alle famiglie e ai giovani che desiderano manifestare il proprio impegno per una società più giusta e meno divisa. In un momento storico così complesso, vogliamo che il nostro rumore sia quello dei passi che costruiscono ponti, non quello delle armi che distruggono il futuro».