Nel pomeriggio di ieri anche la danza ha partecipato alla mobilitazione contro la violenza sulle donne. Alle 17.45 piazza Capolanza, a Lauropoli, ha ospitato il flash mob organizzato da Crisalide Odv. L'appuntamento, curato da Grazia Ciappetta, era aperto a tutta la cittadinanza, che l'associazione aveva invitato a ritrovarsi in piazza per un gesto collettivo contro i femminicidi e ogni forma di violenza di genere. Per Crisalide è una delle prime uscite pubbliche. L'associazione esiste da appena due mesi ed è nata per affiancare le donne nella lotta contro il tumore al seno, ma ha scelto da subito di occuparsi anche di questo tema: «Noi siamo nate da poco, dal 30 settembre, ma con questa manifestazione vogliamo imporre la nostra presenza - ha spiegato la presidente Mena Chiarelli -, il nostro impegno nasce per la sensibilizzazione alla lotta contro il tumore al seno. Però, essendo un problema che riguarda noi donne, ci schieriamo sempre dalla parte delle donne». La presidente considera la violenza sulle donne un problema sociale molto profondo, di cui ancora si parla poco: «Per noi è una cosa molto importante perché serve a sensibilizzare le persone - ha aggiunto -, le donne subiscono senza riuscire a ribellarsi». Per questo l'associazione ha scelto un linguaggio diverso da quello dei convegni: «Con questa manifestazione vogliamo sensibilizzare, ma non con le parole. Il nostro è un flash mob, quindi vogliamo sensibilizzare con i movimenti».

Alla proposta della presidente ha risposto lo Studio Danza, che per l'occasione ha lasciato le sale di prova per portare il proprio impegno tra la gente. La scuola spiega così la sua scelta: «Nel nostro piccolo abbiamo fatto un grande gesto perché non ci siamo chiusi solo nelle aule di danza, ma vogliamo essere presenti nella nostra cittadina Cassano». L'iniziativa arriva nella settimana della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Con la sua presenza la scuola ha voluto dare un segnale anche sul territorio, accanto a un'associazione che opera a Cassano: «Abbiamo voluto dare un segno anche noi - spiega Grazia Ciappetta dallo Studio Danza - insieme a questa fantastica associazione, per dire basta alla violenza contro le donne». Era lo stesso messaggio dell'invito diffuso da Crisalide, che aveva chiesto ai cittadini di unirsi per dire «Basta!» in nome del rispetto, della dignità e della libertà di ogni donna.