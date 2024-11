Il presidente Domenico Maduli a confronto con Mario Abis, tra i massimi esperti di comunicazione e mercato televisivo

Intenso confronto del presidente del Gruppo Pubbliemme ed editore del network LaC con uno dei massimi esperti di comunicazione e mercato televisivo, Mario Abis. Il presidente Domenico Maduli si è confrontato con il professor Abis sulle nuove frontiere del mercato e del palinsesto televisivo. La riunione ha avuto un vero e proprio carattere seminariale e ha suscitato positivamente l’interesse del fondatore della Makno, per la sua carica innovativa e inedita nel settore delle emittenti locali.



Confini, obiettivi, crescita, nuove tendenze comunicative, questi alcuni dei temi affrontati e snocciolati. Abis, che circa trent’anni fa ha fondato la Makno, una delle aziende di ricerca più prestigiose nel sistema dell’editoria, è stato consulente nel corso degli anni di istituzioni e aziende editoriali tra le maggiori del paese. La Makno inizia con la collaborazione con MIXER (RAI 2) per realizzare i primi sondaggi televisivi in Italia, nel 1994 si concentra sui primi primi tracking sul possesso e uso di tecnologia e di Internet, nel 2005 lancia le prime ricerche sul digitale terrestre. Tanto per citare alcuni dei passaggi salienti del settore guidati dal professor Abis.



Il presidente Maduli, primo editore in Calabria a puntare sul modello sinergico del network televisivo integrato al web, si è confrontato con Abis soffermandosi sulle strategie messe in campo dal Gruppo Pubbliemme per sviluppare una costante innovazione nel settore. Nella giornata seminariale il presidente Maduli era accompagnato dal management editoriale e tecnico di LaC, una giornata che certamente sarà propedeutica allo sviluppo di nuove iniziative editoriali e di mercato del network.