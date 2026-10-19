Immaginiamo di voler replicare l'intero menù di un ristorante stellato, senza conoscerne le ricette. Mandiamo una persona ad assaggiare i piatti, cercando di individuare gli ingredienti e le tecniche utilizzate. Il giorno dopo prova a riprodurli, ma i risultati sono inevitabilmente diversi dagli originali. La sera torna al ristorante, assaggia nuovamente, prende appunti e il giorno successivo riprova, correggendo gli errori. A un certo punto comprendiamo che una sola persona non basta. Decidiamo allora di coinvolgere diversi esperti: chi conosce meglio gli ingredienti, chi padroneggia le tecniche di cottura, chi è particolarmente bravo nell'impiattamento. Ognuno si concentra su un aspetto, confronta i risultati con quelli originali e suggerisce correzioni agli altri. Il processo continua, giorno dopo giorno, con nuovi tentativi e miglioramenti. Ma anche disponendo di un'intera squadra, replicare fedelmente tutti i piatti di un ristorante stellato rimane un'impresa estremamente complessa, costosa e lunga.

Nel mondo del software, però, le cose possono funzionare diversamente. Possiamo avere il programma originale e quello che stiamo ricostruendo uno accanto all'altro, eseguire le stesse operazioni e confrontare immediatamente i risultati. E soprattutto possiamo ripetere questi esperimenti migliaia di volte, anche attraverso numerosi agenti di intelligenza artificiale che lavorano contemporaneamente. Alcuni analizzano il comportamento del programma originale, altri scrivono il codice, altri ancora eseguono test, individuano errori e propongono correzioni. Gli agenti possono essere specializzati in compiti differenti, ma coordinati verso un unico obiettivo: ottenere un'applicazione che si comporti il più possibile come quella originale. Il primo tentativo può essere completamente sbagliato, ma non è questo il problema. Se sappiamo quale risultato vogliamo raggiungere e possiamo verificare quanto siamo lontani dall'obiettivo, ogni errore può diventare un'informazione utile per migliorare. E quando questi cicli si susseguono, ciò che un tempo richiedeva anni di lavoro può, almeno in parte, essere ricostruito in tempi sorprendentemente brevi.

È proprio quello che sta mostrando ArtCraft, un progetto che negli ultimi giorni ha attirato l'attenzione della comunità tecnologica internazionale. Brandon Thomas, uno sviluppatore americano, ha utilizzato l'intelligenza artificiale generativa, in particolare Claude di Anthropic, per realizzare applicazioni alternative ad alcuni dei programmi più conosciuti al mondo. Parliamo di software che riprendono l'aspetto e diverse funzionalità di Photoshop, Illustrator, Premiere Pro e Acrobat, ma anche di strumenti ispirati a Microsoft Word, Excel, PowerPoint e AutoCAD. Le applicazioni sono gratuite e distribuite con codice sorgente aperto. La velocità dello sviluppo è impressionante: nell'arco di una sola settimana sono state pubblicate sette alternative ai prodotti Adobe, con circa un milione e mezzo di righe di codice e migliaia di modifiche registrate nei repository. Numeri che non dimostrano la completezza dei programmi, ma che raccontano quanto l'intelligenza artificiale stia accelerando attività che fino a pochi anni fa avrebbero richiesto risorse enormemente superiori.

Naturalmente, non siamo ancora davanti a prodotti equivalenti agli originali. Aprendo alcune di queste applicazioni, ci si trova davanti a interfacce immediatamente riconoscibili, con menu, pannelli e strumenti simili a quelli utilizzati quotidianamente da milioni di persone. Diverse funzioni di base sono già disponibili, ma ne mancano altre, soprattutto quelle più avanzate. Esistono problemi di compatibilità e alcune operazioni non sono ancora affidabili. Per un professionista che utilizza questi strumenti quotidianamente, le differenze possono essere sostanziali. Ma sarebbe un errore giudicare questa vicenda soltanto sulla qualità attuale dei programmi. Il vero risultato è aver dimostrato quanto rapidamente sia possibile costruire alternative credibili nelle funzionalità più comuni. E soprattutto quanto possano continuare a migliorare attraverso successivi cicli di sviluppo, verifica e correzione.

ArtCraft introduce anche un'altra caratteristica interessante: le applicazioni sono progettate fin dall'inizio per essere controllate direttamente dagli agenti AI. Non è la stessa cosa che aggiungere un assistente intelligente a programmi sviluppati nel corso di decenni, con componenti e integrazioni pensati principalmente per le persone. Un software progettato nativamente per gli agenti può rendere le proprie funzioni direttamente accessibili e combinabili dai sistemi intelligenti. Immaginiamo di chiedere a un agente di preparare cento immagini pubblicitarie, mantenendo esattamente gli stessi loghi, colori e proporzioni. Il sistema potrebbe utilizzare direttamente gli strumenti del programma, eseguendo operazioni precise e verificabili, senza dover necessariamente simulare una persona che utilizza mouse e tastiera. Anche le grandi aziende stanno evolvendo in questa direzione, ma progettare un'applicazione fin dall'inizio per gli agenti potrebbe offrire vantaggi rispetto all'adattamento di architetture consolidate.

Si aprono però questioni giuridiche ed economiche molto delicate. Il codice sorgente di un programma è protetto dal diritto d'autore, mentre le funzionalità e le interfacce possono ricevere forme di tutela differenti. Ricreare un'applicazione senza copiarne il codice non significa necessariamente violare la legge, ma non esclude possibili controversie. C'è poi un problema ancora più grande: come potranno le aziende proteggere il valore di software sviluppati attraverso anni di lavoro e ingenti investimenti, se altri potranno ricostruirne rapidamente le principali funzionalità grazie all'intelligenza artificiale? Non parliamo soltanto di multinazionali come Adobe e Microsoft, ma anche di migliaia di piccole imprese che vivono della progettazione e della vendita di software. Se realizzare applicazioni diventerà progressivamente più semplice ed economico, potrebbe cambiare anche ciò che gli utenti saranno disposti a pagare. Affidabilità, sicurezza, assistenza e integrazione con altri servizi potrebbero assumere un peso ancora maggiore rispetto alla semplice disponibilità di determinate funzionalità.

Siamo probabilmente davanti a uno di quegli episodi che, tra qualche anno, ricorderemo come il segnale di una trasformazione molto più grande. Non perché questi programmi siano già perfetti, ma perché mostrano quanto velocemente stiano cambiando le possibilità di sviluppo del software.

L'intelligenza artificiale non sta soltanto aiutando i programmatori a scrivere codice più rapidamente: sta rendendo accessibili progetti che fino a ieri richiedevano gruppi numerosi, investimenti importanti e anni di lavoro. E potrebbe cambiare anche il modo in cui utilizziamo i programmi, sempre più spesso attraverso agenti intelligenti. Tutto sta accadendo a una velocità impressionante. La vera sfida non sarà soltanto proteggere ciò che abbiamo costruito, ma capire come riorganizzare il nostro lavoro e le nostre imprese in un mondo in cui anche il software più complesso potrebbe diventare sempre più facile da ricostruire.