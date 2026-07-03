Per un Lions Club, il 1° luglio non rappresenta soltanto l’avvio formale di un nuovo anno sociale. È, piuttosto, un momento di rinnovamento, di responsabilità condivisa e di rinnovato impegno al servizio della comunità, nel solco di una storia fondata sull’amicizia, sulla solidarietà e sull’attenzione ai bisogni del territorio.

Con questo spirito prende ufficialmente il via l’Anno Sociale 2026/2027 del Lions Club Cirò Krimisa, che sarà guidato dal Presidente Rocco Sotira, medico da sempre impegnato nella sanità territoriale e figura particolarmente stimata per competenza professionale, equilibrio e qualità umane.

Il nuovo Presidente porta con sé una significativa esperienza maturata nel corso della propria carriera come dirigente medico presso il Sub-Distretto di Cirò Marina, dove ha diretto il Laboratorio Analisi, occupandosi anche di assistenza domiciliare e ricoprendo l’incarico di responsabile del Sub-Distretto. Per diversi anni ha inoltre svolto il ruolo di referente del reparto di Medicina presso una nota clinica.

All’esperienza professionale si affianca un importante percorso lionistico. All’interno del Club, Rocco Sotira ha ricoperto con dedizione e spirito di servizio diversi incarichi, tra cui quelli di vicepresidente, segretario, cerimoniere e tesoriere, offrendo sempre un contributo concreto alla crescita e alla vita associativa del Lions Club Cirò Krimisa.

La sua Presidenza si apre nel segno della condivisione e della partecipazione. Il servizio, infatti, non è mai il risultato dell’impegno di una sola persona, ma nasce dalla capacità di unire idee, competenze, sensibilità e responsabilità in un progetto comune.

Ad affiancare il Presidente nel nuovo Anno Sociale saranno il Vice Presidente Francesco Colicchio, la Segretaria Giuseppina Masino, il Tesoriere Cataldo Gallello, la Cerimoniera Jessica Fontana, la Responsabile del Comitato Marketing e Comunicazione Mariangela Ferraro e l’Officer Telematico Mariangela Adorisio.

L’Anno Sociale 2026/2027 rappresenta un’occasione importante per consolidare il lavoro svolto negli anni precedenti e, al tempo stesso, guardare al futuro con entusiasmo e senso di responsabilità. L’obiettivo sarà promuovere iniziative e service capaci di rispondere in maniera concreta ai bisogni del territorio, rafforzando ulteriormente il legame tra il Club e la comunità.

È questo l’auspicio del Presidente Rocco Sotira: continuare a vivere e interpretare il servizio come valore fondante dell’azione lionistica. Essere Lions significa, prima di tutto, mettere a disposizione degli altri tempo, competenze e sensibilità, con discrezione, concretezza e autentico spirito di comunità.

Al Presidente Rocco Sotira, al suo Staff e a tutti i Soci del Lions Club Cirò Krimisa sono giunti gli auguri di un Anno Sociale 2026/2027 ricco di collaborazione, crescita e service capaci di lasciare un segno tangibile nella vita della comunità.