In un clima di intensa partecipazione e spiritualità, si è svolta al Santuario di Maria Santissima delle Grazie, l’incoronazione della venerata Statua della Vergine Maria, Regina di Farri e delle frazioni di Oltretorbido in Grotteria. L’evento ha avuto luogo nel giorno della tradizionale festa della Madonna delle Grazie, che si celebra ogni anno l’ultima domenica di luglio, segnando un momento di profonda unione tra fede, arte e tradizione popolare. A realizzare le due corone destinate alla statua della Vergine è stato il maestro orafo Michele Affidato, su incarico di don Giuseppe Giovinazzo, parroco della chiesa di San Nicola in Grotteria, condiviso con la comunità parrocchiale.

Il progetto è nato dal desiderio di rendere omaggio alla Vergine con un’opera che fosse espressione concreta della devozione e dell’affetto dei fedeli delle contrade di Farri e Oltretorbido. Le corone sono state forgiate interamente a mano in argento 925° con bagno in oro e decorate con motivi floreali, realizzati con la tecnica dello sbalzo e arricchite da 24 incastri, ottenuti mediante la fusione a cera persa in cui sono state incastonate pietre di topazio azzurro naturali. Le corone sono state realizzate grazie al ricavato dell’oro proveniente dalla fusione degli ex voto dono dei devoti, quale segno tangibile della loro fede. Opere, queste, benedette da Papa Leone XIV lo scorso 25 giugno, durante l’udienza generale in piazza San Pietro, conferendo ulteriore solennità e significato spirituale a questo gesto liturgico.

Al rito dell’incoronazione, presieduto da monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri - Gerace che ha posto le corone sul capo del Bambinello e della Vergine, oltre a numerosi fedeli era presente il sindaco di Grotteria Giuseppe Racco che nel suo intervento ha marcato l’importanza del rito dell’incoronazione e della grande devozione verso la Vergine. Nella stessa occasione il sindaco ha voluto dare un riconoscimento, a ricordo del solenne evento, al vescovo, al parroco e al maestro orafo.

Nel suo intervento il maestro Affidato dopo aver ringraziato don Giuseppe e tutta la comunità per l’incarico ricevuto, ha tra l’altro detto: «L’augurio per tutti è che la Madonna possa sempre proteggerci, illuminarci e guidarci in questo momento di cambiamenti epocali e di grandi sacrifici donandoci la speranza di un mondo migliore costruito sulle solidi basi della pace e dell’amore».